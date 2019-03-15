HABER

Adana'daki uyuşturucu ticareti davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2019 19:04 | Son Güncelleme

"Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak veya sağlamak" suçundan yargılanan iki sanıktan biri 18 yıl diğeri ise 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

Adana'da, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak veya sağlamak" suçundan yargılanan tutuklu iki sanıktan birine 18 yıl, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan diğerine ise 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Meryem Çiftçi ve Yeliz Çalışkan ile avukatları katıldı.

Savunması alınan sanık Çiftçi, önceki aşamalarda etkin pişmanlığa dair detaylı beyanlarda bulunduğunu belirterek, tahliyesini ve beraatini talep etti.

Sanık Çalışkan da suçlamaları kabul etmeyerek, beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu madde ticareti yapmak veya sağlamak" suçundan, sanık Çalışkan'ı 18 yıl hapis ve 60 bin lira adli para cezasına, sanık Çiftçi'yi ise etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 7 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırarak, mevcut hallerinin devamını kararlaştırdı.

- Olay

Yunus timleri, 30 Nisan 2017'de, Fatih Mahallesi Kıyıboyu Caddesi üzerinde asayiş kontrolü yaparken 33 DLJ 35 plakalı aracı şüphe üzerine durdurmuştu.

Aracın içinde yapılan aramada, bir miktar kokain, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 5 bin 415 lira ile uyuşturucu satışlarının yazıldığı ajanda ele geçirilmişti. Olayla ilgili gözaltına alınan Meryem Çiftçi ve Yeliz Çalışkan tutuklanmıştı.

Her parçası camdan yapıldı! Her parçası camdan yapıldı!
Kazada ölen İrem'den 'Ölüm gerçek ve çok yakın' paylaşımı (3)Kazada ölen İrem'den 'Ölüm gerçek ve çok yakın' paylaşımı (3)
Didim'de paralarını alamayan inşaat işçileri yol kapattıDidim'de paralarını alamayan inşaat işçileri yol kapattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana-uyuşturucu

En Çok Okunan Haberler

En fazla tartışılan yerlerdendi! Son anket sonucu açıklandı

En fazla tartışılan yerlerdendi! Son anket sonucu açıklandı

Sen misin o hareketi yapan! Flaş karar

Sen misin o hareketi yapan! Flaş karar

Müjdeyi Başkan Erdoğan vermişti! 125 bin başvuru oldu

Müjdeyi Başkan Erdoğan vermişti! 125 bin başvuru oldu

Yeni Zelanda'da 2 camiye silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Yeni Zelanda'da 2 camiye silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Erdoğan'dan Gazianteplilere müjde

Erdoğan'dan Gazianteplilere müjde

Yeni Zelanda'da iki camiye silahlı saldırı!

Yeni Zelanda'da iki camiye silahlı saldırı!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Babası ‘boş iş’ dedi, o pes etmedi! Hiç para harcamadan ne yaptı

Babası ‘boş iş’ dedi, o pes etmedi! Hiç para harcamadan ne yaptı

Lüks araç paramparça oldu! 1 kişi hayatını kaybetti

Lüks araç paramparça oldu! 1 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erdoğan talimat verdi! Yeni Zelanda katliamı için flaş hamle

Erdoğan talimat verdi! Yeni Zelanda katliamı için flaş hamle

Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesindeki şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

CHP'li milletvekilinin ayakkabıları kayboldu, terlikle cenaze namazı kıldı

CHP'li vekile camide büyük şok! Hoca anons yaptı ama...

Milli Savunma Bakanlığı acı haberi duyurdu: 1 asker şehit

Kahreden haber geldi: 1 asker şehit

İlişkiye girerken kameraya kaydedip... Skandal böyle ortaya çıktı

İlişkiye girerken kameraya kaydedip... Skandal!

Ortadaki adamın karısı hangisi?

Ortadaki adamın karısı hangisi?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.