Adana'daki uyuşturucu ticareti davasında karar

Adana'da, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak veya sağlamak" suçundan yargılanan tutuklu iki sanıktan birine 18 yıl, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan diğerine ise 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Meryem Çiftçi ve Yeliz Çalışkan ile avukatları katıldı.

Savunması alınan sanık Çiftçi, önceki aşamalarda etkin pişmanlığa dair detaylı beyanlarda bulunduğunu belirterek, tahliyesini ve beraatini talep etti.

Sanık Çalışkan da suçlamaları kabul etmeyerek, beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu madde ticareti yapmak veya sağlamak" suçundan, sanık Çalışkan'ı 18 yıl hapis ve 60 bin lira adli para cezasına, sanık Çiftçi'yi ise etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 7 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırarak, mevcut hallerinin devamını kararlaştırdı.

- Olay

Yunus timleri, 30 Nisan 2017'de, Fatih Mahallesi Kıyıboyu Caddesi üzerinde asayiş kontrolü yaparken 33 DLJ 35 plakalı aracı şüphe üzerine durdurmuştu.

Aracın içinde yapılan aramada, bir miktar kokain, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 5 bin 415 lira ile uyuşturucu satışlarının yazıldığı ajanda ele geçirilmişti. Olayla ilgili gözaltına alınan Meryem Çiftçi ve Yeliz Çalışkan tutuklanmıştı.

