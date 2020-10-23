Adana’daki yangınla ilgili bir kişi gözaltında

Adana’nın Kozan ilçesinde bugün çıkan orman yangınıyla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Orçan Mahallesi’nde öğle saatlerinde çıkan ve kontrol altına alınarak söndürülen orman yangınının sebebinin belirlenmesi için çalışma yapıldı. Çalışma sonunda yaşlı bir kadın gözaltına alındı.

Yaşlı kadının ineğinin zehirlendiği, bu durumdan komşusunu sorumlu tuttuğu ve komşusunun bahçesini ateşe vermesi üzerine yangının ormana sıçradığı iddia edildi.

Yaşlı kadın ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

