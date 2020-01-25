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Adana’dan Elazığ’a gönderilen yardım tırları yola çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 18:23 | Son Güncelleme

Adana’dan, Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle bölgeye 4 tır dolusu çeşitli yardım malzemeleri gönderildi.Elazığ’ın Sivrice ilçesinde dün 20.55’de meydana gelen depremin ardından, birçok ilde kamu kuruluşunun yardımının yanı sıra çevre illerdeki vatandaşlar da deprem bölgesi için seferber oldu.

Adana’dan, Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle bölgeye 4 tır dolusu çeşitli yardım malzemeleri gönderildi.

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde dün 20.55’de meydana gelen depremin ardından, birçok ilde kamu kuruluşunun yardımının yanı sıra çevre illerdeki vatandaşlar da deprem bölgesi için seferber oldu. Depremin hissedildiği kentlerden olan Adana’dan da Adana Valiliği, Seyhan Belediyesi, Seyhan Kaymakamlığı ve Türk Kızılayı Adana Şubesiyle birlikte bazı iş adamları battaniye, gıda, soba, ilaç ve temel yaşam malzemelerini toplayarak 4 tıra yükledi.

İstasyon Meydanı’nda toplanan tırlar Adana Valisi Mahmut Demirtaş tarafından uğurlandı. Burada konuşan Türk Kızılayı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, katkı sunan herkese teşekkür etti.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş ise günün birlik olma günü olduğunu vurgulayarak, “Hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Dün geceden itibaren herkes seferber oldu. Bir taraftan personelleri, diğer taraftan da gıda malzemelerini yola çıkarıyoruz. Bu sıkıntılı, acı günlerimizde büyük bir dayanışma örneği gösteriyoruz. Her şeyin üzerinden birlik ve beraberlikle üzerinden geliyoruz” diye konuştu.

Öte yandan Seyhan Belediyesinin katkılarıyla 1 çorba aracı ve 2 pikap da tırların arkasına bölgeye gönderildi. Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay ve STK temsilcileri tırların gönderilmesi törenine katıldı.

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