Adana'dan Elazığ'a yardım malzemesi desteği

Adana'dan, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle bölgeye çeşitli yardım malzemeleri gönderildi.

Adana Valiliği öncülüğünde vatandaşlar tarafından temin edilen yardım malzemelerini taşıyan 5 tır ve 3 pikap ile çorba dağıtım aracı, Uğur Mumcu Meydanı'ndan deprem bölgesine uğurlandı.

Vali Mahmut Demirtaş, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm Adanalı hayırseverlere teşekkür etti.

Dün geceden itibaren herkesin seferber olduğunu belirten Demirtaş, "Bir taraftan personel, araç ve gereç, bir taraftan da yardım malzemelerini yola çıkarıyoruz. Bu tür sıkıntılı ve acı günlerimizde büyük bir dayanışma örneği gösteriyoruz. Birlik ve beraberlik içinde her şeyin üstesinden gelebiliyoruz." diye konuştu.

