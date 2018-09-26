Adana'dan geldiler Marmaris'in bisiklet yollarına hayran kaldılar

Ali GÜNDOĞAN MARMARİS, DHA) ADANA Çukurova Doğa Gezginleri Spor Kulübü Başkanı Mimar Denizhan Sarıhan ve eşi Ülgen Sarıhan, Muğla'nın Marmaris ilçesine gelerek Belediye tarafından ilçe merkezinde yatırılan bisiklet yollarını inceledi. Marmaris Belediyesi, geçen Mayıs ayında Adana'da, 'İki Teker Adana' adı altında düzenlenen bisiklet çalıştayına katıldı. Çalıştayda, Marmaris Belediyesi Başkan Yardımcısı İsmet Kamil Öner de birçok ülkeden kişilerin katıldığı çalıştayda yapılan bisiklet yollarıyla ilgili çalışmaları hakkında sinevizyonda sunum yaptı. Marmaris Belediyesi'nin hayata geçirdiği bisiklet yolları çalıştayında 'sağlıklı yaşam ve destekleyici ulaşım' adı altında örnek gösterildi. Çukurova Doğa Gezginleri Spor Kulübü Başkanı Mimar Denizhan Sarıhan ve eşi Ülgen Sarıhan, çalıştaydaki sunumda haberdar oldukları Marmaris'in bisiklet yollarını ve bu konuda yapılan çalışmasını yerinde görmek için 927 kilometre yol katederek Marmaris'e geldi. Sarıhan Çifti, ilk olarak Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı İsmet Kamil Öner'i makamında ziyaret etti. Ziyarette şehir içi bisiklet yollarının sürdürülebilir ulaşım için önemli olduğunu vurgulayan Çukurova Doğa Gezginleri Spor Kulübü Başkanı Denizhan Sarıhan, şunları söyledi Doğa sporları meraklısıyım. Bunun yanında 4-5 yıldır da bisiklet hayatımızın bir parçası oldu. Adana'daki çalıştayda İsmet Başkan'ın sunumundan çok etkilendik. Marmaris'e en son 30 yıl önce gelmiştik. Bu nedenle Marmaris'te bir tatil planladık. Marmaris'i tabii ki çok değişmiş bulduk. Bizce burası 1. sınıf bir tatil merkezi haline gelmiş. Onun dışında bisiklet yollarını da İsmet Bey'in anlattığının ötesinde bulduk. Özellikle şehir içi ulaşımı inanılmaz kolay. Biz geldiğimiz günden beri kiraladığımız bisikletlerle geziyoruz. Otelimizden şehir merkezine güven içinde bisikletle ulaşabiliyoruz. Halkın bisikletliler konusunda büyük ölçüde bilinçlendiğini gördük. Marmaris Belediyesi'nin buradaki kararlılığı ve uygulamaları ve tabii ki bu projede çok önemli. Bu yüzden ben her şeyden önce bir bisikletsever olarak Belediye Başkanı Ali Acar'a ve ekibine bu anlamda çok teşekkür ediyorum. Bütün bisiklet severlerin de Marmaris'i görmesini tavsiye ediyorum. Eminim ki benim anlattığımdan daha fazlasını bulacaklar. Belediye Başkan Yardımcısı Kamil Öner ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirip, Bu yıl şehrimizin tüm mahalle ve caddelerinde bisikletsiz yol kalmayacak. Bisikletle ulaşım konusunda göstermiş olduğunu hassasiyet için teşekkür ederim dedi. Ziyaret sonrası Sarıhan çifti kiraladıkları bisikletlerle şehir turu attı.

