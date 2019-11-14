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Adanalı albinolar güneş kremi desteği istiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2019 10:18 | Son Güncelleme

ADANA'da yaşayan ve özellikle bölgenin yaz aylarındaki aşırı sıcak günlerinde vücutlarında yanıklar oluşan albino hastası çocuklar ile aileleri, albinolar için güneş kreminin ilaç statüsüne alınması talebinde bulundu.

Can ÇELİK/ADANA, (DHA)- ADANA'da yaşayan ve özellikle bölgenin yaz aylarındaki aşırı sıcak günlerinde vücutlarında yanıklar oluşan albino hastası çocuklar ile aileleri, albinolar için güneş kreminin ilaç statüsüne alınması talebinde bulundu.
Adana'da, yaz aylarında hissedilen sıcaklığın 50 dereceyi geçmesi, albino hastalarının vücudunda yanıklar oluşmasına neden oluyor. Yanıklar nedeniyle normal hayatlarını idame ettirmekte büyük zorluklar yaşayan albino hastaları ancak akşam saatlerinde dışarı çıkabiliyor.
'KREMLER İLAÇ STATÜSÜNDE OLSUN'
Biri 10, diğeri 8 yaşındaki iki kızı albino olan memur Yeliz Demirci (34), çocuklarının gündüzleri dışarıya çıkamadıklarını, çıksalar bile ağlayarak eve geri dönmek istediklerini belirtti. Albinoların hayatlarının hastalığın etkisinden dolayı zor geçtiğini fakat bir de bunun üstüne hava sıcaklığının bu zorluğu katladığını söyleyen Demirci, "Albino hastası çocuklarımız güneş ışığına maruz kaldıklarında vücutları yanıyor. Özellikle yaz günlerinde akşam saatlerinde dışarı çıkabiliyoruz. Güneş kremi sürmeden dışarı çıkmaları zaten mümkün olmuyor. Albino, manevi olarak ağırlıkları olan bir hastalık olmasının yanı sıra maddi olarak da zorlayan bir hastalık. Güneş kremlerinin albinolu insanlar için ilaç statüsünde olması bizim için çok önemli. Reçete olarak yazılmasını istiyoruz. Bir de gözlük desteği de istiyoruz" dedi.
BİRİNCİ DERECE YANIK OLUYOR
Albino hastası Furkan Acer (13) ise albino olmanın farklı olmak anlamına geldiğini ve yaşamları boyunca sürekli dikkatli olmaları gerektiğini kaydetti. Okuldaki arkadaşlarının kendisini ilk gördüğünde garipsediğini ama daha sonra tamamen alıştıklarını söyleyen Acer, spor yapmayı çok sevdiğini ve hastalığının buna engel olmasına izin vermediğini belirtti. Fakat aldıkları tüm önlemlere rağmen özellikle yaz aylarında dışarı çıktığında çok acı çektiğini dile getiren Acer, "Vücudum güneşin etkisiyle kavruluyor. Bazen birinci dereceden yanıklar oluşuyor" diye konuştu. Doğuştan pigment eksikliği nedeniyle vücutlarının çok hassas olduğunu belirten Ebru Acer (19) ise hayatla barışık olmaya çalıştığını ama güneş kremine günün her saati ihtiyaç duydukları için yetkililerden bu konuda yardım beklediklerini vurguladı.

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