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Adanalı çiftçi sabah bahçesine indiğinde şaşkına döndü: Uzaylılar gelmiş sanırım

22.01.2022 09:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk hava Adana'da da etkili olurken, Kozan'da ejder meyvesi üretimi yapan çiftçi, sabah bahçesine inince gördükleri karşısında şaşkına döndü. Üretici Mustafa Akçoban, donan ejder meyvelerinden aldığı buz sarkıtının birini mik ofon gibi kullanarak yaşadığı şaşkınlığı muhabir gibi aktardı. Akçoban, ''bir milyon yıl önce buzul çağında olduğumuzu gördük. 1 metre 45 santimetre buz sarkıtları oluşmuş. Burası dünyaya ait değil. Uzaylılar gelmiş sanırım” diye konuştu.

Adana'nın Kozan ilçesinde ejder meyvesi üretimi yapan Mustafa Akçoban, sabah bahçesindeki ağaçlarda oluşan buz sarkıtlarını görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Adana gibi sıcak bir bölgede buz sarkıtları oluşmasının inanılmaz bir durum olduğunu dile getiren Akçoban, sarkıtlardan birini eline alıp mikrofon gibi kullanarak haber sunumu yaptı.

ŞAŞKINA DÖNDÜ

Kozan’ın Acarmantaş Mahallesi'nde ejder meyvesi üretimi yapan Mustafa Akçoban'ın meyve bahçesi ilçede yaşanan don olayından olumsuz etkilendi. Üretici Mustafa Akçoban, donan ejder meyvelerinden aldığı buz sarkıtının birini mikrofon gibi kullanarak yaşadığı şaşkınlığı muhabir gibi aktardı.

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''BURASI DÜNYAYA AİT DEĞİL, UZAYLILAR GELMİŞ''

Bahçede gece tedbir almasına karşın sabah bahçesine geldiğinde ürünlerinde buz sarkıtları oluştuğunu gören Mustafa Akçoban, ejder meyveleri arasında cep telefonu ile çekim yaparak, “Sevgili seyirciler Acarmantaş köyündeyiz. Dün gece yaşanan ’don’ olayından sonra bahçemizi ziyaret edelim dedik. Sabah geldik, bir milyon yıl önce buzul çağında olduğumuzu gördük. Şu anda ejder meyvesi bahçesi içindeyiz. Gördüklerimize inanamadık. 1 metre 45 santimetre sarkıtları oluşmuş. Sanırım bu dünyaya ait değil. Burası dünyaya ait değil. Uzaylılar gelmiş sanırım” diye konuştu.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Adana Kozan
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