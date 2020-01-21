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  4. Adanalı dizisinin Pınar'ı Tuğçe Özbudak'ın estetikli hali şaşkına çevirdi!

Adanalı dizisinin Pınar'ı Tuğçe Özbudak'ın estetikli hali şaşkına çevirdi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2020 09:46 | Son Güncelleme

'Adanalı' dizisinde canlandırdığı 'Pınar' karakteriyle şöhreti yakalayan oyuncu Tuğçe Özbudak, geçirdiği estetik operasyonlar sayesinde geçirdiği değişim görenleri şaşkına çevirdi.

Son olarak 'İşte Benim Stilim' adlı stil yarışmasında boy gösteren Tuğçe Özbudak, bir süredir ekranlardan uzaktı. Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarıyla adından söz ettiren oyuncu Tuğçe Özbudak, artık bambaşka biri oldu.

Yüzüne estetik yaptıran 37 yaşındaki oyuncunun, Instagram'dan yayınladığı fotoğraflarla dikkat çekti. Oyuncunun dudakları, burnu ve çenesindeki değişim dikkatlerden kaçmadı. Tuğçe Özbudak, "Az söyle, daha fazlasını yap" notuyla son halini takipçilerinin beğenisine sundu.

Güzel oyuncunun pozuna beğeni ve yorum yağdı.

Tuğçe Özbudak

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Anahtar Kelimeler:
Tuğçe Özbudak, adanalı, Pınar, estetik, son hali,

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Allah akıl fikir versin ne güzel kızmış ne hale gelmiş kendinden eser kalmamış başka biri olmuş . ( ali candan - polat alemdar şekli )
estetiklerden çok güzeldi yazık etmiş kendine bu esyetik yüzünden bütün ünlüler kardeş gibi oldu hepsi birbirine benziyor
allahın zoruna gitmesin, hayvana benzemiş
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