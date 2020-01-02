Adanalı esnaf kurallara uymayana satış yapmıyor

Adana’nın Kozan ilçesinde 37 yıldır esnaflık yapan Mehmet Canpolat, ticari kurallara uymayanlara satış yapmıyor.

37 yıllık tecrübesini ve müşterilerini uyardığı yazıları dükkanın her noktasına asan Canpolat, hırsızlıklara da çaldıkları ürün üzerinden gönderme yaparak "elleriniz kırılsın" diye not bıraktı.

Canpolat saygısızlık yapan, ürünlere dokunan, çocuğu ile dükkana giren ve çocuğuna sahip çıkmayan ve yüksek sesle dükkan içinde telefonla konuşan müşterilerine de uyarı notları bırakırken, belediye ve zabıta ekiplerinin tutumunu da sert bir dille yazıya alarak vitrinde sergiliyor.

Bekleme yasak

Çocuklarını üniversitede okuttuğunu ve kuralları olduğunu belirten Mehmet Canpolat, "Hakikiyi hakiki diye sahteyi sahte diye satarım. Her dükkanda aynı hareket olmaz. Büyük mağazalara girildiği zaman 5-6 kişi girdiği zaman sorun olmaz ama benim o kadar yerim yok. Küçük yer olduğu için seri bir şekilde alınıp gidilmesi lazım. Seri olunmazsa ben elektrik faturamı ödeyemem. Bunu vatandaşın çoğu çözemiyor” dedi.

Müşterinin her zaman haklı olmadığını, duruma göre değiştiğini söyleyen Canpolat, "Ben açıklamamı yapıyorum. Cep telefonları ile resimlerini çekip fiyat karşılaştırması yapabilirler diyorum daha uygun veren varsa alabilirsiniz diyorum. Hanımı ile çocukları ile geldiği zaman ’çocuğunuza sahip ol’ diyorum bazı bayanlar ters cevap veriyor. Ben artık onlara cevap vermiyorum. Allah akıl versin diyorum” diye konuştu.