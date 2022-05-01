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  4. Adanalı genç kızdan dayak! ''Seni öldürürüm' deyip tokatladı

Adanalı genç kızdan dayak! ''Seni öldürürüm' deyip tokatladı

01.05.2022 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da meydana gelen olayda bir genç kızın kaldırımda oturan erkeği tokatladığı anlar saniye saniye görüntülendi. Genç kızın döverken, “Seni öldürürüm” diye tehdit etmesi de dikkat çekti.

Edinilen bilgiye göre, olay Adana'nın Seyhan ilçesi Aydınlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre mahallede kaldırımda oturan bir erkeğin yanındaki genç kız, birden bağırmaya başladı.

''SENİ ÖLDÜRÜRÜM''

Kaldırımda oturan erkeğe defalarca kez “Seni öldürürüm” diye tehditte bulunan genç kız, daha sonrada erkeğe şiddet uygulamaya başladı. Tokat atan genç kıza erkeğin tepki göstermesi de dikkat çekti.

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Bir süre daha oturan erkeği tehdit edip bağıran genç kız daha sonra sakinleşirken, yaşananlar çevredeki vatandaşlar tarafından an be an görüntülendi.

(İHA)

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Adana
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