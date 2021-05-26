Adanalı gencin deney merakı kötü sonla bitti: Acıdan duvarları yumrukluyordum

Adana’da özel bir üniversitede dış ticaret bölümü öğrencisi olan Mahsun Kaya, yaklaşık 2 sene önce sosyal medya platformlarında içeriğini kendi ürettiği videoları çekip paylaşmaya başladı. Videolarında çeşitli deneylere, oyunlara ya da etkinliklere yer veren Kaya, 6 Mayıs'ta çektiği videoda ise 'fildişi macunu deneyi' yapmaya karar verdi.

Merkez Seyhan ilçesindeki evinin bahçesinde deneye başlayan Kaya, yeğeni Büşra Altun’dan (15) yardım istedi. Bir kovanın içine deney için getirdiği kimyasal maddeleri döken Kaya, yeğeni Büşra’dan da şişenin içindeki potasyum iyodürü karışımın içine dökmesini istedi. Bu sırada maddenin bulunduğu şişenin kapağı karışımın içine düştü. Mahsun Kaya, kovanın içine düşen kapağa bakmak için eğildi. Tam bu sırada yeğeni Büşra Altun, elindeki potasyum iyodürü erken davranarak karışımın içine boşalttı. Maddenin dökülmesiyle tepkimeye giren karışım bir anda Kaya’nın yüzüne püskürdü. Acılar içinde kalan Kaya, "Yandım" diye bağırdı. Yaşanan bu anların görüntüsü ise video çekimine yansıdı. Kaya, daha sonra akrabaları tarafından hastaneye götürüldü. Yüzünde 1'inci dereceden yanık oluşan Kaya, yapılan müdahalenin ardından evine gönderildi. Düzenli olarak pansumana giden Kaya, iz kalmadan sağlığına kavuştu.