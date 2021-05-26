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Adanalı gencin deney merakı kötü sonla bitti: Acıdan duvarları yumrukluyordum

26.05.2021 12:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da çektiği ilginç videoları sosyal medya hesabından paylaşan Mahsun Kaya (23), en son planladığı 'fildişi macunu deneyi' videosunun çekimi sırasında kullandığı kimyasal maddenin yüzüne sıçramasıyla yaralandı. Video çekimi sırasında kendisine yardım eden yeğeninin kimyasal maddeyi olması gerekenden erken döktüğü için bu kazanın yaşandığını söyleyen Kaya, "Öyle bir acı ve yanma hissetim ki anlatamam. Adanalıyım, sürekli acı yememe rağmen bu acıyı tarif edemem''dedi.

Adana’da özel bir üniversitede dış ticaret bölümü öğrencisi olan Mahsun Kaya, yaklaşık 2 sene önce sosyal medya platformlarında içeriğini kendi ürettiği videoları çekip paylaşmaya başladı. Videolarında çeşitli deneylere, oyunlara ya da etkinliklere yer veren Kaya, 6 Mayıs'ta çektiği videoda ise 'fildişi macunu deneyi' yapmaya karar verdi.

Merkez Seyhan ilçesindeki evinin bahçesinde deneye başlayan Kaya, yeğeni Büşra Altun’dan (15) yardım istedi. Bir kovanın içine deney için getirdiği kimyasal maddeleri döken Kaya, yeğeni Büşra’dan da şişenin içindeki potasyum iyodürü karışımın içine dökmesini istedi. Bu sırada maddenin bulunduğu şişenin kapağı karışımın içine düştü. Mahsun Kaya, kovanın içine düşen kapağa bakmak için eğildi. Tam bu sırada yeğeni Büşra Altun, elindeki potasyum iyodürü erken davranarak karışımın içine boşalttı. Maddenin dökülmesiyle tepkimeye giren karışım bir anda Kaya’nın yüzüne püskürdü. Acılar içinde kalan Kaya, "Yandım" diye bağırdı. Yaşanan bu anların görüntüsü ise video çekimine yansıdı. Kaya, daha sonra akrabaları tarafından hastaneye götürüldü. Yüzünde 1'inci dereceden yanık oluşan Kaya, yapılan müdahalenin ardından evine gönderildi. Düzenli olarak pansumana giden Kaya, iz kalmadan sağlığına kavuştu.

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''ACIDAN DUVARLARI YUMRUKLUYORDUM''

Video içerikleri üretmeyi çok sevdiğini ve bu tür denemeleri sık sık yaptığını kaydeden Mahsun Kaya, yaşadığı olayı anlattı. Fildişi macunu deneyi konusunda daha önce başarılı videolar çektiğini belirten Kaya, son denemesinin bir anlık hatayla kazaya dönüştüğünü söyledi. Her şeyin çok hızlı geliştiğini vurgulayan Kaya, "Hayatım film şeridi gibi gözlerimin önünden geçti. Video sırasında bana yardım eden yeğenim henüz macunu katmadan ve karışmasını beklemeden elindeki maddeyi döktü. Ben eğildiğim an bir anda püskürme yaşandı. Öyle bir acı ve yanma hissettim ki anlatamam. Ben Adanalıyım. Acıyı sürekli yiyoruz ama bu acıyı size tarif edemem. Doktora gittiğimde acıdan duvarları yumrukluyordum. Biber gazından 100 kat daha etkiliydi. Önlem almadan böyle bir şey yapmam hata oldu. Kimse aynısını denemesin" dedi.

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Elindeki kimyasal maddeyi bir anlık heyecanla karışımın içine erken döktüğünü söyleyen Büşra Altun ise yaşanan olay sonrası bir daha böyle deneylerin içinde olmayacağını kaydetti.

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(DHA)

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