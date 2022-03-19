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  4. Esrarla yakalanan güzellik uzmanı kadınlar sözleriyle şaşkına çevirdi: Ciddi bir suç olduğunu bilmiyorduk

Esrarla yakalanan güzellik uzmanı kadınlar sözleriyle şaşkına çevirdi: Ciddi bir suç olduğunu bilmiyorduk

19.03.2022 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da polisin şüphe üzerine durdurduğu otobüste güzellik uzmanı olduğunu söyleyen 19 ve 21 yaşındaki iki kadının üzerinden 1 kilo 56 gram esrar çıktı. Emniyetteki ifadelerinde suçlarını kabul eden kadınlar, "Uyuşturucu taşımanın bu kadar ciddi bir suç olduğunu bilmiyorduk" dediği öğrenildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Esrarla yakalanan güzellik uzmanı kadınlar sözleriyle şaşkına çevirdi: Ciddi bir suç olduğunu bilmiyorduk

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımına ve satışına yönelik çalışmaları kapsamında, Diyarbakır’dan İstanbul’a seyir halinde olan şehirler arası yolcu otobüsünü şüphe üzerine kent merkezinde durdurdu.

Ekiplerin otobüste narkotik köpekle yaptığı aramada, yolculardan R.O. ve S.H.’nin el çantasından 2 paket halinde toplamda 1 kilo 56 gram esrar çıktı. Güzellik uzmanı olduklarını söyleyen şüpheliler, gözaltına alındı.

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''SUÇ OLDUĞUNU BİLMİYORDUK''

Emniyetteki ifadelerinde suçlarını kabul eden ve "Uyuşturucu taşımanın bu kadar ciddi bir suç olduğunu bilmiyorduk" dedikleri öğrenilen R.O. ve S.H. adliyeye sevk edildi. Daha önce suç kayıtları olmayan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Adana
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