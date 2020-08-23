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Adanalı kebap ustasından ilginç girişim: Suşi kebap

İLGİNÇ HABERLER  | 23.08.2020 10:18 | Son Güncelleme

Adana'da kebap ustası Şevket Azboy’un (59), Uzak Doğu kültüründen esinlenerek yaptığı 'et suşi kebabı' yöre halkının ilgisini çekti.

Adanalı kebap ustasından ilginç girişim: Suşi kebap

Kentte yaklaşık 30 yıldır merkez Seyhan ilçesi Cevat Yurdakul Caddesi'ndeki restoranında kebapçılık yapan Şevket Azboy, geçmiş yıllarda bir restoranda Uzak Doğu yemeği olan suşiyi tattı ve yemeğin şeklini çok beğendi. Suşinin şeklini Adana kebabına uyarlamaya karar veren kebap ustası, mangalda pişen bir kebabı alarak etrafına pide sardı. Daha sonra pideyi suşi şeklinde kesen Azboy, yoğurt ve tereyağı ile süslediği yemeğe 'Suşi kebabı' ismini verdi. Adanalıların ilk duyduklarında şaşırsalar da tadına baktıklarında suşi kebabını çok sevdiğini dile getiren Azboy, kentte et ile ilk defa kendisinin suşi yaptığını kaydetti.

'BAŞTA ÇEKİNDİM'

Suşi kebabının hikayesinin neredeyse 30 yıla dayandığını dile getiren Azboy, bu fikri ilk kez kendisinin hayata geçirdiğini ama daha sonra Türkiye'de birçok restoranda et suşi kebabının yayıldığını söyledi. İlk etapta suşi kebabını Adanalıların önüne koymakta çekindiğini belirten Azboy, yemeği tadanlardan olumlu tepkiler alması üzerine suşi kebabını restoran menüsüne koymaya karar verdiğini kaydetti.

'İLK DUYDUKLARINDA BALIK SANIYORLAR'

Kebapçılıkta yeniliğe açık olmak gerektiğini ifade eden Azboy, "Bu işi severek yapıyorsan aklına değişik şeyler gelir. Sürekli ilerlemek ve yenilikçi olmak gerekir. Durduğun yerde sayarak lezzet yakalayamazsın. Sürekli kendini geliştirerek çalışmak gerek" dedi.

İnsanların suşi ismini duyunca yemeğin balıktan yapıldığını düşündüğünü söyleyen Azboy, suşi kebabının ana ürününün Adana kebabı olduğunu dile getirdi. Azboy, fiyatı 40 liradan günde yaklaşık 30 porsiyon suşi kebabı sattığını söyledi.

DHA

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