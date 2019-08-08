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Adanalı kebap ustasından 'kurban eti nasıl pişirilir' önerileri

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2019 12:09 | Son Güncelleme

ADANA'da, kaburga etinden yaptığı metrelik Adana boru kebabıyla meşhur olan Yaşar Aydın, Kurban Bayramı'nda kırmızı etin en lezzetli halinin püf noktalarını anlattı.

Adanalı kebap ustasından 'kurban eti nasıl pişirilir' önerileri

Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA)- ADANA'da, kaburga etinden yaptığı metrelik Adana boru kebabıyla meşhur olan Yaşar Aydın, Kurban Bayramı'nda kırmızı etin en lezzetli halinin püf noktalarını anlattı.
Kentte, kaburga etini 'zırh' diye tabir edilen bıçakla kıyıp boruda pişirerek hazırlayan metrelik Adana boru kebabının mucidi usta kebapçı Yaşar Aydın,kurban etinin lezzetli olması için yapılması gerekenleri anlattı. Etin lezzetli olması için birinci koşulun dinlendirilmesi olduğunu söyleyen Aydın, en güzel kısmının da kaburgasında bulunduğunu kaydederek, şöyle konuştu:
"Kurbanlığımız erkek olmalı, kestikten sonra derisini alıp, etini kemiklerinden ayırıyoruz. Kemikli-kemiksiz kısımlarını ayırıyoruz. Etleri kuşbaşı yapanlar var genellikle kıyma kebabı yapan nadirdir, Adana'da yapanlar var. Ama diğer kentlerde kuşbaşı ve kavurma yapıyorlar. Et keser kesmez şişe dizilir pişirilirse sert olur. Et biraz dinlenirse daha güzel olur. Eti doğradıktan sonra sinirlerinden ayırmalıyız. Etin en lezzetli kısmı kaburgasıdır. Kurban eti, 1 gün beklerse daha lezzetli olur. Ancak 1 gün bekleten yok. Bunun için tavsiyem ilk gün kavurma yapsınlar. İkinci gün kebap yapsınlar. Çünkü kavurmada daha yumuşak düşer, kebapta ikinci gün bekleyince daha güzel olur. Kavurma için but ve pirzolalık kısımlar güzel olur. Kurbanı kesip hemen şişe takarsanız eti cıvık olur, sert olur, tadını alamazsınız. Biz kıymamızda yağ kullanmıyoruz, sadece kaburga eti kullanıyoruz. Ancak kıyma yapımında 1 kilo ete etin kendi yağ durumuna göre bakılarak, yarım kiloya yakın yağ eklenerek kıyma yapılabilir."
'ELİNİZİ BIÇAĞA YAKIN TUTMAYIN'
Et pişirirken öncelikle yakılacak kömürü dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden Aydın, "Kömürü alev almayacak, tam yanacak, is olmayacak. İs olursa zehirlenme olur. Ete sadece tuz ve toz biber atılır. Salça gibi şeylerle soslar yapılırsa tadı kaçar. Etin değil, sosun tadını alırsınız. Kömür seçiminde meşe, çam kömürleri kullanılmalı. Çıtırdayan, is yapan kömürler olmamalı. Öncelikle eti parçalarken vatandaşlarımız kendilerine dikkat etmeliler, bıçağı ellerine yakın tutmamalılar. Ellerini kesenler bıçağı eline yakın tutuyorlar" dedi.

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Adanalı kebap ustasından 'kurban eti nasıl pişirilir' önerileriAdanalı kebap ustasından 'kurban eti nasıl pişirilir' önerileriAdanalı kebap ustasından 'kurban eti nasıl pişirilir' önerileriAdanalı kebap ustasından 'kurban eti nasıl pişirilir' önerileri

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