Adanalı kebapçı duyurdu, aşısını olan buraya koştu

Koronavirüsle mücadele kapsamında aşılama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Dünyada ise başta Asya ülkeleri olmak üzere birçok ülkede koronavirüs aşısı olanlara çeşitli ödüller vaat ediliyor.

Adana’da ise bir kebapçı aşılamanın hız kesmeden devam etmesi için dün başlattığı kampanya ile Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden aşı olduğunu gösteren ilk bin kişiye Adana kebap ikram edeceğini duyurdu. Bugün akşama kadar sürecek olan kampanyaya şu ana kadar yaklaşık 700 kişi aşısını olup kebap yemek için geldi.

''İNSANLARIN AŞI OLMASINI BEKLİYORUZ''

İhlas Haber Ajansı’na açıklamalarda bulunan kebapçı Uğur Aydın, aşıya teşvik için böyle bir çalışma başlattıklarını belirterek, “Koronavirüs nedeniyle uzun süre paket servisle devam ettik. Şimdi açıldık ve aşılama yapılırken de bir katkımız, teşvikimiz olsun diyerekten aşı vurulup gelen ilk bin kişiye kebap ikram ediyoruz. Şu ana kadar 700 kişi geldi ve onlara ücretsiz kebaplarını dağıttık. Şimdiyse geriye kalan insanların tek tek aşı olmasını bekliyoruz. Biz de aşılarımızı olduk” diye konuştu.