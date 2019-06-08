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Adanalı kebapçı, oğlunun düğününde 60 metrelik kebap yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2019 11:18 | Son Güncelleme

ADANA'da kaburga etinin 'zırh' diye tabir edilen büyük bıçakla çekilmesinin ardından boruda pişirilmesiyle hazırlanan metrelik Adana boru kebabının mucidi Yaşar Aydın, oğlunun düğününde 60 metre uzunluğunda kebap yaparak, davetlilere ikram etti.

ADANA, (DHA)- ADANA'da kaburga etinin 'zırh' diye tabir edilen büyük bıçakla çekilmesinin ardından boruda pişirilmesiyle hazırlanan metrelik Adana boru kebabının mucidi Yaşar Aydın, oğlunun düğününde 60 metre uzunluğunda kebap yaparak, davetlilere ikram etti. Kentte kaburga etinden yaptığı kebapla meşhur olan Yaşar Aydın'ın oğlu Uğur Aydın ile Kübra Diker, Osmaniye'de düzenlenen törenle evlendi. Düğün merasimi öncesinde kebap ustaları, özel olarak hazırladıkları 60 metrelik boruya koyun ve kuzuların kaburga etlerinden zırhla çektikten sonra kıyma haline getirildikleri etleri dizdi. Boru kebabı ardından tek parça olarak hazırlanan 60 metrelik mangala konuldu. 60 metrelik kebabın pişme anını davetliler büyük bir merakla izledi. Pişirilen kebabı Uğur-Kübra çifti keserek birbirlerine ardından da düğün merasimine katılan davetlilere ikram etti. 'Bizde kebap pişirmesini bilmeyen gelin olmaz' diyen Yaşar Aydın, oğlunun düğünü için özel bir organizasyon yaptığını söyledi. Aydın, "Ailemizin mesleği kebapçılık. Bir kebapçı olarak oğlumun bu mutlu gününü daha da özel hale getirmek için, düğün merasiminde rekoruna imza attık. Özel olarak hazırlatmış olduğum tek parça mangal ve tek parça şiş ile tek seferde 60 metre uzunluğundaki boru kebabını misafirlerimizin gözü önünde pişirdik. Daha önce tek seferde 40 metre uzunluğunda kebap pişirilmişti. Oğlumun düğününde böyle bir rekora attığım için çifte mutluluk yaşıyorum" dedi.

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