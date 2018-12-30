Adanalı kebapçıdan 1,5 ton et ile '2020' süslemesi

Nuri PİR/ADANA, (DHA)- ADANA’nın her yıl 1 sene ileriden gittiğini iddia eden bir kebapçı, yaklaşık 1,5 ton ağırlığındaki et ve yağlarla, 'Hoş geldin 2020' yazısı yazarak lokantasını süsledi.

Yüreğir ilçesinde kaburga lokantası işleten Yaşar Aydın, ilginç bir yönteme başvurarak lokantasında yılbaşı süslemesi yaptı. Yaklaşık 1,5 ton kuzu eti ve yağıyla 'Hoş geldin 2020' yazısı ve Türk bayrağı oluşturan Aydın, "Biz Adanalılar olarak hep 1 yıl önden gidiyoruz. Herkese mutlu yıllar" dedi. Aydın’ın ilginç kutlaması, sosyal medyada yankı buldu.

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