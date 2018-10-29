Adanalı kebapçıdan etlerden Türk bayrağı yaptı

Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA)- ADANA'da bir kebapçı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel, etle Türk bayrağı hazırladı.

Kent merkezinde kebapçılık yapan Kaburgacı Yaşar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle, ustalarıyla etlerden Türk bayrağı hazırladı. Ayrıca iş yeri çalışanları da Türk bayraklı tişörtler giyip müşterileri bu şekilde karşıladı. İş yeri sahibi Yaşar Aydın, "Allah bu millete bir daha savaş yüzü göstermesin. Barış, kardeşlik, dostluk içinde her günümüz bayram coşkusunda olsun" dedi.

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