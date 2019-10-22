Adanalı öğrencilerin hedefi dünya şampiyonluğu

Geçen yıl dünya üçüncüsü olan Çukurova Vakıfbank Ortaokulu bu sene aynı yarışmaya 2 takımla katılırken, Adana BİLSEM'den 2 takım finallere ilk kez katılmaya hak kazandı.

İttifak sonucunda Adana BİLSEM ile Çukurova Vakıfbank Ortaokulundan 6-12 ve 12-16 yaş kategorilerinde birer takım olmak üzere toplam 4 takım yarışmada birinci oldu.

ÖMER FANSA - Adana'dan katıldıkları Türkiye şampiyonasında birinci olan 4 robotik takımdaki öğrenciler, Çin'de düzenlenecek dünya finalinde de aynı başarıyı kazanmak için çalışıyor.

- Başarı tesadüf değil

Adana BİLSEM Müdürü Sezai Sarpkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurum olarak temel amaçlarından birisinin çocuklara teknolojiyi sevdirmek olduğunu belirtti.

Katıldıkları son yarışmada aldıkları derecelerin Adana'da öğrencilere teknolojiyi sevdirmede önemli olduğunu ifade eden Sarpkaya, şunları söyledi:

"Tüm birincilerin Adana'dan çıkması tesadüf değil. Uzun yıllardır konuyla ilgili hem öğretmenlerimiz hem öğrencilerimiz çalışıyor. Kentte bir altyapı oluşturduk. Ondan dolayı da bu dereceler geldi. Önümüzdeki yıllarda daha fazla öğrenciye hitap ederek bu başarıları artırmayı düşünüyoruz."

Sarpkaya, öğrencilerin dünya finali için çok iyi çalıştığını belirterek, "Robotik konusunda altyapımız sağlam, öğrencilerimiz gayretli, öğretmenlerimiz özveriyle çalışıyor. Bu açıdan dünya birinciliğini alacağımıza inanıyoruz." dedi.

Çukurova Vakıfbank Ortaokulu Müdürü Alper Teke de dünya finallerinde takımlarının iddialı olduğunu belirtti.

Teke, "6-12 yaş takımımız 4 dakikalık parkuru 1 dakika 30 saniyeye indirdi. Çin'den dünya derecesi yaparak geleceğimize inanıyoruz. Umutluyuz, inşallah başarılı olacağız." diye konuştu.