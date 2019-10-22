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Adanalı öğrencilerin hedefi dünya şampiyonluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2019 11:14 | Son Güncelleme

Çin'de kasımda yapılacak MakeX Robotik Yarışması 2019'da Türkiye'yi temsil edecek 4 robotik takımdaki öğrenciler, şampiyona için çalışmalarını sürdürüyor - Adana BİLSEM Müdürü Sezai Sarpkaya: - "Robotik konusunda altyapımız sağlam, öğrencilerimiz gayretli, öğretmenlerimiz özveriyle çalışıyor. Bu açıdan dünya birinciliğini alacağımıza inanıyoruz"

ÖMER FANSA - Adana'dan katıldıkları Türkiye şampiyonasında birinci olan 4 robotik takımdaki öğrenciler, Çin'de düzenlenecek dünya finalinde de aynı başarıyı kazanmak için çalışıyor.

Ülke genelinden 50 takımın yer aldığı Uluslararası Makex Robotic Competition Türkiye Şampiyonası'na Adana Bilim Sanat Merkezi (BİLSEM) ile Çukurova Vakıfbank Ortaokulundan katılan 4 robotik takım, final etabında ittifak kurdu.

İttifak sonucunda Adana BİLSEM ile Çukurova Vakıfbank Ortaokulundan 6-12 ve 12-16 yaş kategorilerinde birer takım olmak üzere toplam 4 takım yarışmada birinci oldu.

Takımlar bu dereceyle kasımda Çin'de yapılacak MakeX Robotik Yarışması 2019 dünya finaline katılmaya hak kazandı.

Geçen yıl dünya üçüncüsü olan Çukurova Vakıfbank Ortaokulu bu sene aynı yarışmaya 2 takımla katılırken, Adana BİLSEM'den 2 takım finallere ilk kez katılmaya hak kazandı.

Yarışmanın Türkiye ayağı sonucunda, dünya şampiyonasına ülkeden katılacak tüm takımlar Adana'dan çıktı.

20'den fazla ülkeden 300'ün üzerinde takımın katılması beklenen dünya finalinde yer alacak Türk robotik takımlarındaki öğrenciler Semih Mete Ünal, Bartu Tunç, Zeki Can Eşme, Enes Küncek, Berkay Eldemir, Aysel Sena Sarıay, Deniz Gündeşlioğlu ve Onur Ata Özyiğit, öğretmenleri nezaretinde çalışmalarını sürdürüyor.

- Başarı tesadüf değil

Adana BİLSEM Müdürü Sezai Sarpkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurum olarak temel amaçlarından birisinin çocuklara teknolojiyi sevdirmek olduğunu belirtti.

Katıldıkları son yarışmada aldıkları derecelerin Adana'da öğrencilere teknolojiyi sevdirmede önemli olduğunu ifade eden Sarpkaya, şunları söyledi:

"Tüm birincilerin Adana'dan çıkması tesadüf değil. Uzun yıllardır konuyla ilgili hem öğretmenlerimiz hem öğrencilerimiz çalışıyor. Kentte bir altyapı oluşturduk. Ondan dolayı da bu dereceler geldi. Önümüzdeki yıllarda daha fazla öğrenciye hitap ederek bu başarıları artırmayı düşünüyoruz."

Sarpkaya, öğrencilerin dünya finali için çok iyi çalıştığını belirterek, "Robotik konusunda altyapımız sağlam, öğrencilerimiz gayretli, öğretmenlerimiz özveriyle çalışıyor. Bu açıdan dünya birinciliğini alacağımıza inanıyoruz." dedi.

Çukurova Vakıfbank Ortaokulu Müdürü Alper Teke de dünya finallerinde takımlarının iddialı olduğunu belirtti.

Teke, "6-12 yaş takımımız 4 dakikalık parkuru 1 dakika 30 saniyeye indirdi. Çin'den dünya derecesi yaparak geleceğimize inanıyoruz. Umutluyuz, inşallah başarılı olacağız." diye konuştu.

- "Bol bol pratik yapıyoruz"

Çukurova Vakıfbank Ortaokulu 12-16 yaş takımından Deniz Gündeşlioğlu, bu yıl Türkiye birincisi olarak Çin'e gideceklerini anlatarak, "Şu an çok daha fazla sevinçliyiz. İnşallah orada birinci olacağız." dedi.

Adana BİLSEM 6-12 yaş takımından Semih Mete Ünal ise Türkiye finallerinde Adana'yı temsil ettiklerini, Çin'de ise ülkelerini temsil edeceklerini söyledi.

Finaller için hazırlıklarını sürdürdüklerini dile getiren Ünal, "Bol bol pratik yapıyoruz. Bazı aksaklıklar çıkıyor. Burada 100 denemede olmayan şeyler yarışmada bir kerede olabileceği için onları gözetiyoruz." ifadelerini kullandı.

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adana MakeX robotik yarışması

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