HABER

Adanalı ressam, İran ve Türkiye sanatına köprü oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 11.12.2018 10:55 | Son Güncelleme

ADANALI ressam Oben Yılmaz'ın 10 enstalasyon eseri, İran'daki 'Common Borders/İran ve Türkiye, Ortak Sınırlar' isimli sergide yer aldı.

Adanalı ressam, İran ve Türkiye sanatına köprü oldu

Nuri PİR/ADANA, (DHA)- ADANALI ressam Oben Yılmaz'ın 10 enstalasyon eseri, İran'daki 'Common Borders/İran ve Türkiye, Ortak Sınırlar' isimli sergide yer aldı.
Denizhan Ozer ve Majid Abbasi Farahani'nin küratörlüğünü yaptığı “Common Borders/İran ve Türkiye, Ortak Sınırlar” isimli sergi, İran’ın başkenti Tahran’da 16-30 Kasım tarihleri arasında sanat severlerle buluştu. Sergide, İranlı sanatçılar Majid Abbasi Farahani, Navid Azimi Sajadi, Morteza Basravi, Saghar Daeiri, Vahid DanaeiFar, Hosein Edalatkhah, Kiana Ghiaei, Hamed Jaberha, Katayoun Karami, Hesam Nourani, Shadi Noyani, Kiana Tajamol ile Türk sanatçılar Barış Sarıbaş, Demet Taşpınar, Fazilet Kendirci, Gül Yıldız, Leyla Emadi, Mustafa Albayrak, Oben Yılmaz, Tansel Türkdoğan, Vicdan Nalbur, Zeynep Bingöl’ün eserleri yer aldı.
Sergiye 10 enstalasyon eseriyle katılan Oben Yılmaz, sergi çalışması sayesinde sınır komşusu iki ülke arasında dostane bir dil yaratıldığını belirterek, “Bu noktada, sanatçı, hassas ve öz bakışıyla iki ulusun tarihsel belleğinin sayfasını çevirebilir ve aynı zamanda insanların ortak tarihi ve kültürü hakkında yeni bir hikaye oluşturabilir” diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Adanalı ressam, İran ve Türkiye sanatına köprü olduAdanalı ressam, İran ve Türkiye sanatına köprü oldu

PARTNERPES 2019 ücretsiz oluyor!PES 2019 ücretsiz oluyor!
Tuğla taşıdı, alçı yaptı, kendi işinin patronu olduTuğla taşıdı, alçı yaptı, kendi işinin patronu oldu
Otomobilinde 44 kilo esrar bulunan doktor tutuklandıOtomobilinde 44 kilo esrar bulunan doktor tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hava sıcaklığı düşüyor! Kuvvetli kar ve yağmur geliyor (Meteoroloji 11 Aralık Salı güncel hava durumu raporu)

Hava sıcaklığı düşüyor! Kuvvetli kar ve yağmur geliyor (Meteoroloji 11 Aralık Salı güncel hava durumu raporu)

CHP-İYİ Parti ittifakında kritik gün! 'Görüşmeleri noktalayın' talimatı

CHP-İYİ Parti ittifakında kritik gün! 'Görüşmeleri noktalayın' talimatı

Hadise'nin kıyafeti olay oldu: Göğüsler fırlamış

Hadise'nin kıyafeti olay oldu: Göğüsler fırlamış

Ve Ersun Yanal tamam! Flaş Comolli kararı

Ve Ersun Yanal tamam! Flaş Comolli kararı

Selahattin Demirtaş: AKP'ye oy verin!

Selahattin Demirtaş: AKP'ye oy verin!

Resmi Gazete'de yayımlandı! Erdoğan'dan flaş atama

Resmi Gazete'de yayımlandı! Erdoğan'dan flaş atama

İlginizi Çekebilir

Ateş Böcekleri “kadınlara yönelik şiddete kayıtsız kalmayın” diyor!

Ateş Böcekleri “kadınlara yönelik şiddete kayıtsız kalmayın” diyor!

Su sümbülleri Asi Nehri'ni kapladı! Uyarı geldi: İstilacı bir tür

Su sümbülleri Asi Nehri'ni kapladı! Uyarı geldi: İstilacı bir tür

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Eski sevgilisi Aslı'ya kabusu yaşattı! 'Arabada sabaha kadar...'

Eski sevgilisi Aslı'ya kabusu yaşattı! 'Arabada sabaha kadar...'

Çatı katında iğrenç olay! 'Kızlığı bozulmadı ki'

Çatı katında iğrenç olay! 'Kızlığı bozulmadı ki'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Burada 7 yıldır plastik poşet kullanımı yasak!

Burada 7 yıldır plastik poşet kullanımı yasak!

Zıpkınla avladı, şaşkına döndü! 'İlk defa denk geldim, nadir görülür'

Zıpkınla avladı, şaşkına döndü! Nadir görülüyordu...

Tuğla taşıdı, alçı yaptı, kendi işinin patronu oldu

Tuğla taşıdı, alçı yaptı, kendi işinin patronu oldu

Astsubay-polis düellosunda yeni gelişme! Her şeyi anlattı

Astsubay-polis düellosunda yeni gelişme! Her şeyi anlattı

Bursa'daki hastanede inanılmaz olay! Doktorun isteği şoke etti

Doktorun isteği şoke etti

Osmanlı Paşası'nın torunu, müze geliriyle sokak kedilerini doyuruyor

Osmanlı Paşası'nın torunu, müze geliriyle sokak kedilerini doyuruyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.