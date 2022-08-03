Adanalı Saime'nin yaşamadığı acı kalmadı! Önce başka aileye satıldı, sonra...

Adana'da bir firmada satış temsilcisi olarak çalışan Saime Kandiltaş (34), 16 yaşındayken annesi tarafından para karşılığı başka bir aileye satıldı. Üvey annesiyle birlikte yaşamaya başlayan Kandiltaş, 2010 yılında H.Y. (37) ile evlendi. Çiftin bu evlilikten A.R. (6) ve Ö.İ. (8) isimlerini verdikleri iki çocukları dünyaya geldi. İddiaya göre Kandiltaş, 5 yıl önce eşi H.Y.’den şiddet görmeye ve ölümle tehdit edilmeye başlandı. Bu duruma dayanamayan Kandiltaş, eşinden boşanma kararı alarak dava açtı.

H.Y., iddiaya göre “Çocukların velayetini vermezsen boşanmam” diyerek eşini kararından vazgeçirmeye çalıştı. Kararlı olan Kandiltaş, eşinin bu teklifini kabul edip, çocuklarının velayetinden vazgeçti. Çift, çocukların annede kalması için protokol imzalayıp, geçtiğimiz haziran ayında boşandı. Kandiltaş, eşinin protokole uymaması nedeniyle o günden bu yana çocuklarını göremiyor.

‘AŞKIM’ DİYE SESLENMEDİĞİM İÇİN BİLE DÖVÜYORDU

Yaklaşık 5 yıldır sürekli şiddet gördüğünü ve aldatıldığını öne süren Kandiltaş, “Çocuklarımın benim yaşadıklarımı yaşamaması için bu zulmü çektim. Otomobilden atıldım, hastanede, evde, iş yerinde dayak yedim. İsmini söylediğim, ‘Aşkım’ diye seslenmediğim için bile dövüyordu. Eve geldiğinde suratımın asık olduğunu söyleyip şiddet uyguluyordu. Bu nedenle intihara bile kalkıştım. Artık tahammül edemez duruma geldim” diye konuştu.

Boşanmaya karar verdikten sonra eşinin ailesinden yardım istediğini belirten Kandiltaş, “Bana ‘Ömür boyu tavana bakmak, yatağından bile kalkamamak istiyorsan boşanabilirsin’ diyordu. Boşanma aşamasındayken bile ölümle tehdit ediyordu. Başta boşanmayı kabul etti ve çocuklarımın velayetini istedi. Ben de çocuklarımın bende kalmasını, istediği zaman da kendisine göstermeyi teklif ettim ve bu yönde protokol imzaladık. Daha sonra boşandık ve çocuklarımı götürüp, bir daha da göstermeyeceğini söyledi” dedi.

''GÖRÜNTÜLÜ ARAMAYLA NEREDE OLDUĞUMU KONTROL EDİYOR''

Boşanmalarına rağmen tehdit aldığını, artık özgür olmak istediğini ifade eden Kandiltaş, “Sürekli nerede olduğumu soruyor. Eve ya da iş yerine gittiğimde görüntülü aramayla kontrol ediyor. Dışarıda olduğumu söylediğimde evimin önünde beklediğini ve beni bir daha sokağa çıkarmayacağını söyleyerek tehdit ediyor. Ben artık rahat rahat evime gitmek, çalışmak ve çocuklarımı görmek istiyorum” diye konuştu.

(İHA)

