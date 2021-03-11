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  4. Adanalı Süleyman’ın dramı yürek yaktı

Adanalı Süleyman’ın dramı yürek yaktı

11.03.2021 09:54 | Son Güncelleme:
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Adana’da 30 yıl önce annesini kaybeden, 6 yıl önce de uyuşturucu bağımlısı kardeşinin uyuşturucu almak için para istemesi yüzünden çıkan boğuşmada silahın ateş alması sonucu kardeşini öldürüp 15 yıl hapis cezası alan Süleyman Boğa, pandemiden dolayı izinli çıktığı evinde ölü bulundu.Hıdır ve Gazel Boğa 40 yıl önce evlendi.

Adana’da 30 yıl önce annesini kaybeden, 6 yıl önce de uyuşturucu bağımlısı kardeşinin uyuşturucu almak için para istemesi yüzünden çıkan boğuşmada silahın ateş alması sonucu kardeşini öldürüp 15 yıl hapis cezası alan Süleyman Boğa, pandemiden dolayı izinli çıktığı evinde ölü bulundu.
Hıdır ve Gazel Boğa 40 yıl önce evlendi. Çiftin ikisi erkek 3’ü kız 5 çocukları oldu. Ancak anne Gazel Boğa çocukları çok küçükken 30 yıl önce hayatını kaybetti. İki erkek çocuktan İbrahim Boğa (28) bu süreçte uyuşturucuya alıştı. Ağabeyi Süleyman Boğa (35) ile bu nedenle sık sık tartışmaya başladı. 10 Şubat 2015 tarihinde de Yeşilyurt Mahallesi Alganlar apartmanındaki evine giden Süleyman Boğa’dan kardeşi uyuşturucu almak için para istedi. Ancak ağabey Boğa uyuşturucu alması için parası olmadığını söyledi. Bunun üzerine İbrahim Boğa ağabeyine tabanca çekti. İkili arasında çıkan arbedede tabancanın patlaması sonucu İbrahim Boğa hayatını kaybetti. Süleyman Boğa ise yakalanıp 8. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandı. Buradaki ifadesinde Boğa, “Olay günü eve geldikten 3-4 dakika sonra kapı çaldı. Mercekten baktım, kardeşim olduğunu görünce kapıyı açtım. Direk üzerime geldi. ’Seni öldürürüm, bana para vereceksin buna mecbursun, zaten dünyadan bir beklentim kalmadı’ diye tehdit etti. Ben üzerimde para olmadığını söyleyince, silah çıkarıp bana doğrulttu. Ateş etmesini engellemek amacıyla silahı tutmaya çalıştım. Bu arada boğuştuk silah iki el ateş aldı. İbrahim’in yaralandığını görünce ambulansı aradım ve silahı alarak olay yerinden ayrıldım. Daha sonra teslim oldum" dedi. Bu nedenle mahkeme kardeşini öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanan Boğa, ağır tahrik ve mahkemedeki iyi halinden dolayı 15 yıl hapis cezası aldı.
Süleyman Boğa cezasını çekerken yeni tip korona virüs nedeniyle çıkan yasa gereği 15 Nisan 2020 tarihinde cezaevinden izinli olarak çıktı. Sarıçam ilçesine bağlı Çarkıpare Mahallesi’ndeki bir evde yaşayan Boğa’dan arkadaşları ve akrabaları bir hafta haber alamadı. Şeker hastası olan Boğa’nın başına bir iş gelebileceğini düşünerek eve geldi. Kapı zilini çaldılar ancak kimse kapıyı açmadı. Bunun üzerine polise haber verildi. Polis eve gelip kapıyı çilingir ile açtırdığında Boğa’nın evde hayatını kaybettiği belirlendi. İlk yapılan incelemede sağlık ekipleri Boğa’nın şeker komasına girerek öldüğünü tespit etti. Adana Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılan Boğa’nın kesin ölümü otopsinin ardından belirlenecek.

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