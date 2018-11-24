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Adanalı tatlıyı ayaküstü yiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2018 11:59 | Son Güncelleme

ADANA'da dededen kalma tatlıcılık mesleğini ürdüren Erhan Erçelik (40), kentte ayaküstü tatlı yeme alışkanlığının devam ettiğini söyledi.

Adanalı tatlıyı ayaküstü yiyor

Can ÇELİK/ADANA, (DHA)- ADANA'da dededen kalma tatlıcılık mesleğini ürdüren Erhan Erçelik (40), kentte ayaküstü tatlı yeme alışkanlığının devam ettiğini söyledi.
Merkez Seyhan ilçesi Çakmak Caddesi üzerinde ailece yaklaşık 45 yıldır tatlıcılık yaptıklarını belirten Erhan Erçelik, kente gelen birçok iş insanı, sanatçı ve siyasetçinin mutlaka kendilerine uğrayıp tatlı yediğini anlattı. Erçelik, "Dededen babaya, babadan da oğula geçen bir meslek bu. İnsanlar özellikle sıcak ve taze olmasından dolayı tezgah başında ayaküstü tatlı yemeyi çok seviyor. Adana'ya özgü bir durum bu. Yaklaşık olarak günde 2 bin adet tatlı satıyoruz. Ayrıca tatlı fiyatları diğer kentlere göre daha uygun" dedi. Fiyatların 1 ile 3 TL arasında olduğunu belirten Erhan Erçelik, halkın ilgisinden memnun olduklarını söyledi.
En çok rağbet gören tatlıların halka tatlı, taş kadayıfı, karakuş tatlısı olduğunu belirten Erçelik, "Sadece Adana halkı değil, diğer şehirlerden hatta yurt dışından gelen müşterilerimiz bile oluyor. Hollanda'dan, Fransa'dan gelip ülkelerine tatlı götürenler dahi oldu. Yeşilçam sanatçılarımız, ünlülerimiz, devlet büyüklerimiz de burada birçok kez ayaküstü tatlı yediler" diye konuştu.
Tatlı yemeyi çok sevdiğini ve Adana dışından geldiğini söyleyen Fatma Özdemir ise "Her geldiğimde ilk işim tatlı yemek oluyor. Evet diğer kentlerimiz de de güzel tatlılar var ama burada ayaküstü sıcak sıcak yemek bir başka keyifli oluyor. Benim favori tatlım ise taş kadayıfı" dedi.

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Adanalı tatlıyı ayaküstü yiyorAdanalı tatlıyı ayaküstü yiyorAdanalı tatlıyı ayaküstü yiyorAdanalı tatlıyı ayaküstü yiyor

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