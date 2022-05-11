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Adanalı ünlü tatlıcı "Kadayıfçı Olcay" silahlı saldırıda öldürüldü

11.05.2022 14:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Kadayıfçı Olcay" olarak bilinen ünlü tatlıcı Olcay Tekin, arkadaşının tamirhanesinde oturduğu sırada silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Tekin, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Adanalı ünlü tatlıcı "Kadayıfçı Olcay" silahlı saldırıda öldürüldü

Adana'da "Kadayıfçı Olcay" olarak tanınan tatlıcı Olcay Tekin, uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Seyhan ilçesine bağlı Hurmalı Mahallesi’nde, kadayıf imalathanesinin yanındaki oto tamircisinde meydana geldi. Tamirhanede arkadaşlarıyla sohbet eden, ‘kadayıfçı Olcay’ olarak tanınan tatlıcı Olcay Tekin’in yanına gelen kimliği belirsiz kişi, tabancası çekerek ateş etti.

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"OLCAY" DİYE BAĞIRIP ATEŞ ETTİ

‘Olcay’ diye bağırarak ateş eden saldırgan kaçarken, kanlar içinde yere yığılan Tekin de arkadaşları tarafından otomobille hastaneye götürüldü. Ağır yaralı Olcay Tekin, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, olay yerinden kaçan cinayet şüphelisini belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Adana silahlı saldırı
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