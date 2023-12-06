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  4. Adanalı usta, kebaba olan aşkından şarkı yazıp klip çekti

Adanalı usta, kebaba olan aşkından şarkı yazıp klip çekti

06.12.2023 11:08 | Son Güncelleme:
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Adanalı kebap ustası Yaşar Aydın, kebaba olan aşkından şarkı yazıp klip çekti. Milyonlarca kez dinlenen şarkı büyük beğeni topladı. Aydın, “Adana kebap ile ilgili şarkı pek yoktu, yazmak istedim” dedi.

Kentte 35 yıldır kebapçılık yapan Yaşar Aydın, geçtiğimiz senelerde 'boru kebabı' buluşuyla kent mutfağına yeni bir lezzet kazandırdı. Ardından Aydın, boru kebabını tanıtım için uzaya yolladı.

Adana kebap ile ilgili şarkı olmadığı için Aydın, şarkı yazmaya karar verdi. Önce ‘Yelle Ağam Yelle’ isimli şarkıyı yazan Aydın, klip de çekti. Adana’nın tarihi ve doğal güzelliklerinde klibi çeken Aydın, daha sonra sosyal medya platformlarına yükledi. Milyonlarca kez dinlenen şarkı, büyük beğeni topladı. Aydın, “Şarkıyı yazarken yaptığım işlerinden bahsettim. Boru kebap yaptım, uzaya kebap yolladım ve yaptıklarımı şarkıda anlattım. Şarkı çok güzel izleniyor. İnsanlar piknik yaptıklarında dahi kebap yellerken bu şarkıyı etiketleyecekler. Klibi çok güzel yerlerde çektik. Adana’nın güzel yerlerini gösterdik. Adana’nın tanıtımında etkimiz oluyorsa ne mutlu bize” ifadelerini kullandı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Adana kebap
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