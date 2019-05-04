HABER

Adanalı Yörüklerden develi temsili göç yürüyüşü

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2019 16:01 | Son Güncelleme

ADANA’da 17’inci Uluslararası Yörük Türkmen Şöleni ve Hıdırellez etkinlikleri kapsamında Yörük Türkmenler, develere binip, temsili göç yürüyüşü düzenledi.

Adanalı Yörüklerden develi temsili göç yürüyüşü

Can ÇELİK/ADANA, (DHA)-ADANA’da 17’inci Uluslararası Yörük Türkmen Şöleni ve Hıdırellez etkinlikleri kapsamında Yörük Türkmenler, develere binip, temsili göç yürüyüşü düzenledi.
Yörük Türkmen Dernekleri Federasyonu’nca düzenlenen etkinlik çerçevesinde, PTT Evleri Mahallesi'nde toplanan yaklaşık 250 kişilik grup, Türk bayrakları taşıyarak, mehter takımı eşliğinde Bayraklı Park’a yürüdü.Temsili göç yürüyüşü sırasında ön saflarda develerle yol alanlar, renkli görüntüler oluşturdu.
Adana Yörük Türkmen Federasyonu Başkanı Haşim Akça, "Etkinliğimizin amacı yörük kültürümüzde bulunan bu değerleri gelecek kuşaklarımıza bırakmak ve hatırlatmakt. Yaklaşık 250 kişiyiz. Yarın şölen alanımızda etkinliklerimiz ve kültürümüze dair oyunlarımız olacak. Tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum" dedi.
Temsili göç yürüyüşü sırasında bazı vatandaşlar, develeri cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

FOTOĞRAFLI

Adanalı Yörüklerden develi temsili göç yürüyüşüAdanalı Yörüklerden develi temsili göç yürüyüşüAdanalı Yörüklerden develi temsili göç yürüyüşüAdanalı Yörüklerden develi temsili göç yürüyüşü

PARTNER'Motivasyonum hemen düşüyor' diyorsanız bir de bunu deneyin'Motivasyonum hemen düşüyor' diyorsanız bir de bunu deneyin
Bakan Akar Anıtkabir’i ziyaret edip, OYAK Genel Kurulu’na katıldıBakan Akar Anıtkabir’i ziyaret edip, OYAK Genel Kurulu’na katıldı
Yelkenler İstanbul Boğazı’nı süslediYelkenler İstanbul Boğazı’nı süsledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Davutoğlu yeni parti mi kuracak?

Ahmet Davutoğlu yeni parti mi kuracak?

İkna çalışmaları sayesinde 127 kişi teslim oldu!

İkna çalışmaları sayesinde 127 kişi teslim oldu!

İşte en çok satılan otomobil markası!

İşte en çok satılan otomobil markası!

Kadın dizisinde pes dedirten hata! Kimse farketmedi

Kadın dizisinde pes dedirten hata! Kimse farketmedi

Korkutan deneme! Art arda füzeleri ateşlediler

Korkutan deneme! Art arda füzeleri ateşlediler

İlber Ortaylı: Trump, bir kovboy kadar cahil

İlber Ortaylı: Trump, bir kovboy kadar cahil

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

OHAL başvurularının 70 bini karara bağlandı

OHAL başvurularının 70 bini karara bağlandı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

KHK ile kapatılmıştı! Yeniden faaliyete geçti!

KHK ile kapatılmıştı! Yeniden faaliyete geçti!

Meteoroloji uyardı! Ülke genelinde bugünden itibaren başlıyor

Meteoroloji uyardı! Ülke genelinde bugünden itibaren başlıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TIR'dan saçılan dev borular caddeyi savaş alanına çevirdi

TIR'dan saçılan dev borular caddeyi savaş alanına çevirdi

Zap Suyu taştı, yollar su altında kaldı

Zap Suyu taştı, yollar su altında kaldı

İzmir'de büyük yangın!

İzmir'de büyük yangın!

Suriye Azez'den kahreden şehit haberi!

Suriye Azez'den kahreden şehit haberi!

Haftanın fotoğrafları (Anadolu Ajansı 3 Mayıs 2019)

Haftanın fotoğrafları (Anadolu Ajansı 3 Mayıs 2019)

Son dakika: İstanbul Kavacık'ta yangın!

İstanbul'da korkutan yangın!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.