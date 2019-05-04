HABER

Adanalı Yörüklerden develi temsili göç yürüyüşü

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2019 17:52 | Son Güncelleme

ADANA’da 17’inci Uluslararası Yörük Türkmen Şöleni ve Hıdırellez etkinlikleri kapsamında Yörük Türkmenler, develere binip, temsili göç yürüyüşü düzenledi.

Can ÇELİK/ADANA, (DHA)-ADANA’da 17’inci Uluslararası Yörük Türkmen Şöleni ve Hıdırellez etkinlikleri kapsamında Yörük Türkmenler, develere binip, temsili göç yürüyüşü düzenledi.

Yörük Türkmen Dernekleri Federasyonu’nca düzenlenen etkinlik çerçevesinde, PTT Evleri Mahallesi'nde toplanan yaklaşık 250 kişilik grup, Türk bayrakları taşıyarak, mehter takımı eşliğinde Bayraklı Park’a yürüdü.Temsili göç yürüyüşü sırasında ön saflarda develerle yol alanlar, renkli görüntüler oluşturdu.

Adana Yörük Türkmen Federasyonu Başkanı Haşim Akça, "Etkinliğimizin amacı yörük kültürümüzde bulunan bu değerleri gelecek kuşaklarımıza bırakmak ve hatırlatmakt. Yaklaşık 250 kişiyiz. Yarın şölen alanımızda etkinliklerimiz ve kültürümüze dair oyunlarımız olacak. Tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum" dedi.

Temsili göç yürüyüşü sırasında bazı vatandaşlar, develeri cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Kocasını bu halde yakaladı! Bakın ardından ne yaptı Kocasını bu halde yakaladı! Bakın ardından ne yaptı
İlginç simülasyon gösterisiİlginç simülasyon gösterisi
15 Dragon bot sporcusu Akçakoca’ya geldi15 Dragon bot sporcusu Akçakoca’ya geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kadın dizisinde pes dedirten hata! Gözlerden kaçmadı

Kadın dizisinde pes dedirten hata! Gözlerden kaçmadı

Son dakika: İstanbul Halk Ekmek ramazan pidesini 1 liradan satacak

Son dakika: İstanbul Halk Ekmek ramazan pidesini 1 liradan satacak

Ahmet Davutoğlu yeni parti mi kuracak?

Ahmet Davutoğlu yeni parti mi kuracak?

İkna çalışmaları sayesinde 127 kişi teslim oldu!

İkna çalışmaları sayesinde 127 kişi teslim oldu!

Suriye Azez'den kahreden şehit haberi!

Suriye Azez'den kahreden şehit haberi!

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş seçim mesajları

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş seçim mesajları

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Kadını darp etti, tepki gösterenlerin üzerine aracını sürdü! Kendini bu sözlerle savundu

Kadını darp etti, tepki gösterenlerin üzerine aracını sürdü! Kendini bu sözlerle savundu

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

OHAL başvurularının 70 bini karara bağlandı

OHAL başvurularının 70 bini karara bağlandı

Erdoğan'dan flaş atama ve görevden alma kararı!

Erdoğan'dan flaş atama ve görevden alma kararı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kahreden haber! Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: 3 asker şehit, 1 asker yaralı

Kahreden haber: 3 asker şehit, 1 asker yaralı

Meteoroloji'den önemli uyarı! Yarına dikkat

Meteoroloji'den önemli uyarı! Yarına dikkat

TIR'dan saçılan dev borular caddeyi savaş alanına çevirdi

TIR'dan saçılan dev borular caddeyi savaş alanına çevirdi

Zap Suyu taştı, yollar su altında kaldı

Zap Suyu taştı, yollar su altında kaldı

İzmir'de büyük yangın!

İzmir'de büyük yangın!

Suriye Azez'den kahreden şehit haberi!

Suriye Azez'den kahreden şehit haberi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.