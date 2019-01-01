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Adanalılar, 3 yıl sonra Uğur Mumcu Meydanı'nda yeni yılı kutladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2019 02:04 | Son Güncelleme

ADANALILAR, 3 yıl aradan sonra ilk kez yeni yılı Uğur Mumcu Meydanı'nda kutladı.

Adanalılar, 3 yıl sonra Uğur Mumcu Meydanı'nda yeni yılı kutladı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANALILAR, 3 yıl aradan sonra ilk kez yeni yılı Uğur Mumcu Meydanı'nda kutladı. Güvenlik gerekçesi nedeniyle 3 yıldır meydandaki kutlamalar iptal ediliyordu.
Soğuk havaya rağmen Uğur Mumcu Meydanı'na akın eden binlerce Adanalı, 3 yıl aradan sonra yeni yılı alanlarda kutlamanın sevincini ünlü şarkıcı Gökçe ile yaşadı. Saat 22.00'da sahneye çıkan Gökçe, hareketli şarkılarıyla soğuk yılbaşı gecesini ısıtırken, binlerce Adanalıya coşkulu bir gece yaşattı. Meydandaki dev yılbaşı ağacına da ilgi gösteren vatandaşlar, bol bol hatıra fotoğrafı çekildi. Yeni yıldan beklentisi olan bazı vatandaşlar ise dilek fenerlerini gökyüzüne bıraktı. Saatler 00.00'ya yaklaşırken sahneye çıkan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, şarkıcı Gökçe ile geri sayımda bulundu. Saatler 00.00'ı gösterdiğinde meydandaki havai fişekler ateşlenerek, görsel şölen sunuldu. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar sahnede kalan Gökçe, binlerce Adanalının alkış yağmuru altında konserini bitirdi. DJ eşliğinde eğlenmeye devam eden vatandaşlar, daha sonra alanı olaysız şekilde dağıldılar.

FOTOĞRAFLI

Adanalılar, 3 yıl sonra Uğur Mumcu Meydanı'nda yeni yılı kutladıAdanalılar, 3 yıl sonra Uğur Mumcu Meydanı'nda yeni yılı kutladıAdanalılar, 3 yıl sonra Uğur Mumcu Meydanı'nda yeni yılı kutladıAdanalılar, 3 yıl sonra Uğur Mumcu Meydanı'nda yeni yılı kutladı

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