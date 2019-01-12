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Adanalılar Çukurova Kitap Fuarı'na akın etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2019 17:16 | Son Güncelleme

ADANA'da bu yıl 12'ncisi düzenlenen Çukurova Kitap Fuarı'nın bitimine bir gün kala vatandaşlar TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'ne akın etti.

Adanalılar Çukurova Kitap Fuarı'na akın etti

Akif ÖZDEMİR - Can ÇELİK/ADANA, (DHA)- ADANA'da bu yıl 12'ncisi düzenlenen Çukurova Kitap Fuarı'nın bitimine bir gün kala vatandaşlar TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'ne akın etti. 350 bin ziyaretçi ile yeni bir rekor hedeflenen Çukurova Kitap Fuarı'nda Adanalılar, kitap aşkıyla uzun kuyruklar oluşturdu.
Adana'da yılın ilk fuarı olan ve 5 Ocak Cumartesi günü başlayan 12'nci Çukurova Kitap Fuarı, kapılarını yarın kapatacak. Fuarın bitimine bir gün kala kitapseverler, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'ne akın etti. Uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, fuar boyunca sevdikleri yazarlarla tanışma ve kitaplarını imzalatma imkanı da buldu. Fuarın sokakları doldu taştı, içeri girmek için bekleyenler uzun uzun kuyruklar oluşturdu. Otomobilleriyle fuara gelenler ise yer bulmak için uzun süre uğraştı. Fuardaki görevliler, akın eden vatandaşları sırayla içeriye aldı. Her yıl bir öncekinden daha çok ziyaretçiyi ağırlayan Çukurova Kitap Fuarı'nda, bu yıl 350 bin ziyaretçiyi ile yeni bir rekor hedefleniyor. 300 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun stant açtığı fuarda, panel, söyleşi, atölye çalışmaları ve çocuk etkinliklerinden oluşan 70 kültür etkinliği gerçekleştirilmiş olacak.
REKOR KIRIYORUZ
TÜYAP Adana Bölge Müdürü Salih Gökmen, bu yıl 12'ncisini düzenledikleri fuarla ilgili olarak, "Önceki yıl 341 bin olan ziyaretçi sayısının, 350 binle geçilmesini bekliyoruz. Son 6 gündür yaşamış olduğumuz fuara olan ilgi bizi bu sene yeniden rekor kıracağımızı gösteriyor. Bununla ilgili olarakta mutluyuz. Geçen yılı bugünle kıyasladığımızda, geçen yıl 74 bin olan ziyaretçi sayısı bugün 80 bin civarında olduğunu bekliyoruz. Yarın fuarımızın son günü olması sebebiyle rekor yaşayabiliriz. Adım atacak yer yok fuarımızda. Fuara gelen 5 kavşak ilerisinden yollar kilitlenmiş durumda. Çukurova'da insanlar gerçekten kitap okuyor, benimsediler ve çok ilgi gösteriyorlar. Bu da bizi mutlu ediyor" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Adanalılar Çukurova Kitap Fuarı'na akın ettiAdanalılar Çukurova Kitap Fuarı'na akın ettiAdanalılar Çukurova Kitap Fuarı'na akın ettiAdanalılar Çukurova Kitap Fuarı'na akın etti

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