HABER

Adanalılar Çukurova Kitap Fuarı'na akın etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2019 23:11 | Son Güncelleme

ADANA'da bu yıl 12'ncisi düzenlenen Çukurova Kitap Fuarı'nın bitimine bir gün kala vatandaşlar TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'ne akın etti.

Akif ÖZDEMİR - Can ÇELİK/ADANA, (DHA)- ADANA'da bu yıl 12'ncisi düzenlenen Çukurova Kitap Fuarı'nın bitimine bir gün kala vatandaşlar TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'ne akın etti. 350 bin ziyaretçi ile yeni bir rekor hedeflenen Çukurova Kitap Fuarı'nda Adanalılar, kitap aşkıyla uzun kuyruklar oluşturdu.

Adana'da yılın ilk fuarı olan ve 5 Ocak Cumartesi günü başlayan 12'nci Çukurova Kitap Fuarı, kapılarını yarın kapatacak. Fuarın bitimine bir gün kala kitapseverler, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'ne akın etti. Uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, fuar boyunca sevdikleri yazarlarla tanışma ve kitaplarını imzalatma imkanı da buldu. Fuarın sokakları doldu taştı, içeri girmek için bekleyenler uzun uzun kuyruklar oluşturdu. Otomobilleriyle fuara gelenler ise yer bulmak için uzun süre uğraştı. Fuardaki görevliler, akın eden vatandaşları sırayla içeriye aldı. Her yıl bir öncekinden daha çok ziyaretçiyi ağırlayan Çukurova Kitap Fuarı'nda, bu yıl 350 bin ziyaretçiyi ile yeni bir rekor hedefleniyor. 300 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun stant açtığı fuarda, panel, söyleşi, atölye çalışmaları ve çocuk etkinliklerinden oluşan 70 kültür etkinliği gerçekleştirilmiş olacak.

REKOR KIRIYORUZ

TÜYAP Adana Bölge Müdürü Salih Gökmen, bu yıl 12'ncisini düzenledikleri fuarla ilgili olarak, "Önceki yıl 341 bin olan ziyaretçi sayısının, 350 binle geçilmesini bekliyoruz. Son 6 gündür yaşamış olduğumuz fuara olan ilgi bizi bu sene yeniden rekor kıracağımızı gösteriyor. Bununla ilgili olarakta mutluyuz. Geçen yılı bugünle kıyasladığımızda, geçen yıl 74 bin olan ziyaretçi sayısı bugün 80 bin civarında olduğunu bekliyoruz. Yarın fuarımızın son günü olması sebebiyle rekor yaşayabiliriz. Adım atacak yer yok fuarımızda. Fuara gelen 5 kavşak ilerisinden yollar kilitlenmiş durumda. Çukurova'da insanlar gerçekten kitap okuyor, benimsediler ve çok ilgi gösteriyorlar. Bu da bizi mutlu ediyor" diye konuştu.

Cinsel yolla bulaşan virüs paniği! Dikkat...Cinsel yolla bulaşan virüs paniği! Dikkat...
Talihli rakamlar belli olduTalihli rakamlar belli oldu
HDP'den açıklama: Öcalan'la görüşme gerçekleştiHDP'den açıklama: Öcalan'la görüşme gerçekleşti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı'dan boşanan Şeyma Subaşı'dan itiraf!

Acun Ilıcalı'dan boşanan Şeyma Subaşı'dan itiraf!

İzmir'de trafik felç oldu, tren seferleri durduruldu

İzmir'de trafik felç oldu, tren seferleri durduruldu

Yerel seçim için seçmen mi taşındı? YSK'dan açıklama

Yerel seçim için seçmen mi taşındı? YSK'dan açıklama

MHP'li aday bozkurt yapmak için Erdoğan'dan izin istedi

MHP'li aday bozkurt yapmak için Erdoğan'dan izin istedi

Bomba iddia: Beşiktaş transferi bitirdi

Bomba iddia: Beşiktaş transferi bitirdi

İlber Ortaylı'dan Suriyeli çıkışı: Haddinizi bilin

İlber Ortaylı'dan Suriyeli çıkışı: Haddinizi bilin

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Erdoğan: Tutku, burada ne işin var kız!

Erdoğan: Tutku, burada ne işin var kız!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Korkutan deprem! 3.8 şiddetinde salladı

Korkutan deprem! 3.8 şiddetinde salladı

Görüntüler şoke etmişti! Bakanlık harekete geçti

Görüntüler şoke etmişti! Bakanlık harekete geçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sayısal Loto sonuçları açıklandı! MPİ 12 Ocak Sayısal Loto sonuçları sorgula

Talihli rakamlar belli oldu

HDP Eş Başkanı Buldan: Öcalan kardeşi ile görüştü

HDP'den açıklama: Öcalan'la görüşme gerçekleşti

Acil servis karıştı! Hasta yakını doktoru darp etti

Öncelik isteyen hasta yakını doktoru darp etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Onlar yalanlarla konuşur, biz rakamlarla

Erdoğan o rakamları sosyal medyadan açıkladı!

Okul müdüründen topuklu ayakkabı yasağı! 'Dinen caiz değil!'

Okul müdüründen topuklu ayakkabı yasağı! 'Dinen caiz değil!'

İzmir'de köprü çöktü, işçiler mahsur kaldı

Köprü çöktü, işçiler mahsur kaldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.