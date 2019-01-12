Adanalılar Çukurova Kitap Fuarı'na akın etti

Akif ÖZDEMİR - Can ÇELİK/ADANA, (DHA)- ADANA'da bu yıl 12'ncisi düzenlenen Çukurova Kitap Fuarı'nın bitimine bir gün kala vatandaşlar TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'ne akın etti. 350 bin ziyaretçi ile yeni bir rekor hedeflenen Çukurova Kitap Fuarı'nda Adanalılar, kitap aşkıyla uzun kuyruklar oluşturdu.

Adana'da yılın ilk fuarı olan ve 5 Ocak Cumartesi günü başlayan 12'nci Çukurova Kitap Fuarı, kapılarını yarın kapatacak. Fuarın bitimine bir gün kala kitapseverler, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'ne akın etti. Uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, fuar boyunca sevdikleri yazarlarla tanışma ve kitaplarını imzalatma imkanı da buldu. Fuarın sokakları doldu taştı, içeri girmek için bekleyenler uzun uzun kuyruklar oluşturdu. Otomobilleriyle fuara gelenler ise yer bulmak için uzun süre uğraştı. Fuardaki görevliler, akın eden vatandaşları sırayla içeriye aldı. Her yıl bir öncekinden daha çok ziyaretçiyi ağırlayan Çukurova Kitap Fuarı'nda, bu yıl 350 bin ziyaretçiyi ile yeni bir rekor hedefleniyor. 300 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun stant açtığı fuarda, panel, söyleşi, atölye çalışmaları ve çocuk etkinliklerinden oluşan 70 kültür etkinliği gerçekleştirilmiş olacak.