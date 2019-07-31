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Adanalılar dikenli incirle serinliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2019 10:30 | Son Güncelleme

Kavurucu sıcakların etkili olduğu Adana’da yaz aylarının vazgeçilmez lezzeti dikenli incir tezgahlarda yerini almaya başladı.

Kavurucu sıcakların etkili olduğu Adana’da yaz aylarının vazgeçilmez lezzeti dikenli incir tezgahlarda yerini almaya başladı. Dikenli incir, yiyenlerin hararetini aldığı gibi içeriğiyle de kalp sağlığını koruyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün hava sıcaklığını 33 derece olarak ölçtüğü Adana’da termometreler 42 dereceyi gösterdi. Sıcaktan bunalan vatandaşlar ise tezgahlarda 50 kuruş ile 1 lira arasında değişen fiyatlarla satılan ve buz ile soğutulan meyveye büyük ilgi gösteriyor. ‘Hint inciri’ olarak da bilinen dikenli incir birçok hastalığa iyi geldiği gibi sıcak yaz aylarında da insanların serinlemesini sağlıyor.
Yaklaşık 10 yıldır dikenli incir satıcılığı yapan Serkan Ermiş, dikenli incirin sıcak havalarda serinlemek için birebir olduğunu ifade ederek, “Aslında bu incir sabah aç karnına yenmelidir. Çünkü yendiği an bağırsakları temizliyor, sindirim sistemini ve metobolizmayı güçlendiriyor. Ayrıca dikenli incir buzda soğutulduktan sonra kabuğu soyulup müşteriye soğuk bir şekilde servis edilir” diye konuştu.
Dikenli incirin yavaş yavaş Adana dışında da tanınmaya başladığını belirten Ermiş, “Önceden başka şehirlerde yoktu. Artık özellikle Akdeniz kıyı kesiminde satılmaya başladı. Adana’ya gelen turistler de özellikle doğal, serin ve lezzetli olduğu için dikenli incire büyük ilgi gösteriyor” dedi.

Dikenli incirlerin faydaları
Kalsiyum, magnezyum, potasyum gibi kalp sağlığını koruyan bileşenler içerir. Yaz aylarında yaşanılan yorgunluk, bitkinlik ve sıcaklardan bunalma gibi şikayetleri azaltır. Kişilerin daha zinde olmasını sağlar. Dikenli incir kolestrolü de düşürmeye yardımcı olur. Vitamin ve minarel bakımından zengin olan bu meyve ciltteki genç hücrelerin sayısını artırarak yaşlanmayı geciktirir. İçerdiği yüksek lif sayesinde uzun süre tokluk hissi verdiğinden zayıflamak isteyen kişilerin diyet listelerindeki meyveler arasında yer alıyor.

Adanalılar dikenli incirle serinliyor

Adanalılar dikenli incirle serinliyor

Adanalılar dikenli incirle serinliyor

Adanalılar dikenli incirle serinliyor

Adanalılar dikenli incirle serinliyor

Adanalılar dikenli incirle serinliyor

Adanalılar dikenli incirle serinliyor

Adanalılar dikenli incirle serinliyor

Adanalılar dikenli incirle serinliyor

Adanalılar dikenli incirle serinliyor

Adanalılar dikenli incirle serinliyor

Adanalılar dikenli incirle serinliyor

Adanalılar dikenli incirle serinliyor
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