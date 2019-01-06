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Adanalılar kar görmek için yaylaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2019 19:24 | Son Güncelleme

Kent merkezine 85 kilometre mesafedeki Akçatekir Yaylası'na giden vatandaşlar, yolda yoğunluk oluşturdu

Adana'da vatandaşlar, kar görebilmek için araçlarıyla Pozantı ilçesine bağlı Akçatekir Yaylası'na çıktı.

Şehir merkezine 85 kilometre mesafedeki Akçatekir Yaylası, hafta sonunu değerlendirerek kar görmek isteyenlerin akınına uğradı.

Bölgeye ilginin fazla olması nedeniyle yollarda araç ve yaya yoğunluğu yaşandı.

Tatilciler, mangal yapıp kar topu oynayarak vakit geçirdi.

Karayolları ekipleri, kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan yolları açarak tatilcilerin ulaşımını sağladı.

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Anahtar Kelimeler:
adana Akçatekir yaylası kar Pozantı

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