Adanalılar kar görmek için yaylaya çıktı

Adana'da vatandaşlar, kar görebilmek için araçlarıyla Pozantı ilçesine bağlı Akçatekir Yaylası'na çıktı.
Şehir merkezine 85 kilometre mesafedeki Akçatekir Yaylası, hafta sonunu değerlendirerek kar görmek isteyenlerin akınına uğradı.
Bölgeye ilginin fazla olması nedeniyle yollarda araç ve yaya yoğunluğu yaşandı.
Tatilciler, mangal yapıp kar topu oynayarak vakit geçirdi.
Karayolları ekipleri, kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan yolları açarak tatilcilerin ulaşımını sağladı.
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