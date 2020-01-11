HABER
  4. Adanalılardan kitap fuarına yoğun ilgi

Adanalılardan kitap fuarına yoğun ilgi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2020 22:36 | Son Güncelleme

Adanalılardan kitap fuarına yoğun ilgi

Adana'da açılan Çukurova 13. Kitap Fuarı'na kitapseverler ilgi gösteriyor.

TÜYAP Adana Fuarcılık AŞ tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğiyle ÇUFAŞ Çukurova Fuarcılık AŞ, Adana Valiliği ve Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle gerçekleştirilen Çukurova 13. Kitap Fuarı büyük bir kabalığa ev sahipliği yaptı. Yarın sona erecek fuarı ziyaret eden kitapseverler, stantlarda çok sayıda kitaba ulaşma imkanı buluyor.

TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuarda, 130 yayınevi yer aldı, 70 kültür etkinliğinde 500 yazar okurlarıyla buluştu. Fuarı 370 binden fazla kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

TÜYAP Adana Fuarcılık AŞ Bölge Müdürü Salih Gökmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fuarda şu ana kadar yaklaşık 360 bin ziyaretçiyi ağırladıklarını belirterek "Yediden yetmişe kadar herkesi burada ağırlıyoruz. O kadar keyifli bir ortam oluyor ki burada hem sevdikleri yazarlarla buluşuyorlar hem sohbet etme imkanları buluyorlar." diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERHangi otomobil kaç adet sattı! İşte 2019 rakamları...Hangi otomobil kaç adet sattı! İşte 2019 rakamları...
Samsun’da bir kişi derede ölü bulunduSamsun’da bir kişi derede ölü bulundu
Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana kitap fuarı Tüyap

En Çok Okunan Haberler

Marmara Denizi'nde 9 saatte 38 deprem!

Marmara Denizi'nde 9 saatte 38 deprem!

AFAD depremin şiddetini hesapladı: Oldukça güçlü

AFAD depremin şiddetini hesapladı: Oldukça güçlü

Korkutan haber! Yoğun bakıma kaldırıldı

Korkutan haber! Yoğun bakıma kaldırıldı

Rafet'ten ifşa! 'Kızı yaşında kadınlara...'

Rafet'ten ifşa! 'Kızı yaşında kadınlara...'

İstanbul'da deprem!

İstanbul'da deprem!

İzmir'de peş peşe cinayetlerin sanığı cezaevinde intihar etti

İzmir'de peş peşe cinayetlerin sanığı cezaevinde intihar etti

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Erkek çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddia edilmişti! Feci halde bulundu

Erkek çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddia edilmişti! Feci halde bulundu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Antalya uçağında büyük panik!

Antalya uçağında büyük panik!

Otobüs yolculuğu yapan herkesi ilgilendiriyor!

Otobüs yolculuğu yapan herkesi ilgilendiriyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Deprem uzmanı Prof. Naci Görür'den kritik açıklama! 'Büyük İstanbul depreminin beklendiği yerde'

Büyük İstanbul depreminin habercisi mi? Kritik açıklama!

11 Ocak 2020 Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgula

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı

Sivas'ın İmranlı ilçesi, eksi 22 ile Türkiye'nin en soğuk yeri oldu

Eksi 22 ile Türkiye'nin en soğuk yeri oldu!

Kadıköy'de 6 katlı binada yangın paniği!

Kadıköy'de 6 katlı binada yangın paniği!

3 aydır kayıptı, toprağa gömülü cesedi bulundu! 4 kişi gözaltında

3 aydır kayıptı, toprağa gömülü cesedi bulundu!

Putin 'Erdoğan'la konuştuk' diyerek açıkladı: Libya'da İdlib'den gelen paralı askerler var

'Erdoğan'la konuştuk' diyerek açıkladı! Çarpıcı Libya iddiası!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.