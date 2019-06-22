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Adanalıların sıcak havada kar keyfi

YAŞAM HABERLERİ  | 22.06.2019 18:18 | Son Güncelleme

 NİĞDE'nin Ulukışla ilçesi Madenköy sınırlarında bulunan Karagöl ve Çiniligöl, Adanalı doğa tutkunlarının akınına uğradı. Hava sıcaklığının 40 derecenin üzerinde hissedildiği Adana'dan yola çıkan doğaseverler, 2 bin 500 rakımlı Karagöl meydanında karın keyfini çıkardı.  Hava sıcaklığının 40 derece hissedildiği Adana'dan yola çıkan Profesyonel Doğa ve Su Sporları Kulübü (PRODOSS) üyeleri, Niğde'nin Ulukışla ilçesinde 2 bin 500 rakımdaki hala kar bulunan Karagöl ve Çiniligöl'e gitti. Bolkar Dağları eteğinde bulunan Meydan yaylasında çadır kampı kuran kulüp üyeleri, Karagöl ve Çiniligöl'de doğa yürüyüşü yaptı, 3 bin rakımda bulunan Pilottepe'ye ise zirve tırmanışı gerçekleştirdi.

Malik GÖDELİNER/ULUKIŞLA (Niğde), (DHA) - NİĞDE'nin Ulukışla ilçesi Madenköy sınırlarında bulunan Karagöl ve Çiniligöl, Adanalı doğa tutkunlarının akınına uğradı. Hava sıcaklığının 40 derecenin üzerinde hissedildiği Adana'dan yola çıkan doğaseverler, 2 bin 500 rakımlı Karagöl meydanında karın keyfini çıkardı.

Hava sıcaklığının 40 derece hissedildiği Adana'dan yola çıkan Profesyonel Doğa ve Su Sporları Kulübü (PRODOSS) üyeleri, Niğde'nin Ulukışla ilçesinde 2 bin 500 rakımdaki hala kar bulunan Karagöl ve Çiniligöl'e gitti. Bolkar Dağları eteğinde bulunan Meydan yaylasında çadır kampı kuran kulüp üyeleri, Karagöl ve Çiniligöl'de doğa yürüyüşü yaptı, 3 bin rakımda bulunan Pilottepe'ye ise zirve tırmanışı gerçekleştirdi. Ayrıca bazı üyeler Çiniligöl'de soğuk suya girerek yüzdü. Adanalılar, Adana'nın yanı başında ki doğa harikası bölgede Haziran ayında doyasıya kar keyfi yapmanın tanını çıkardı.

PRODOSS Kulüp Başkanı Mehmet Yakut, mükemmel tabiat görüntüsü çizen bölgenin görülmeye değer doğal güzelliklerinden biri olduğunu söyledi.

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