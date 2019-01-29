Ünal, birilerinin 15 Temmuz'a ilişkin, "kontrollü darbe, tiyatro" gibi iftiralarda bulunduğunu vurgulayarak, "Bunu niye yapıyorlar biliyor musunuz? Çünkü 15 Temmuz milattır, 15 Temmuz öncesinde kimin ne dediğine değil, 15 Temmuz'dan sonra kimin nerede durduğuna bakmak gerekiyor." diye konuştu.

Ünal, beraberindeki AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya ile 31 Mart yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın Adana Büyükşehir Belediyesi ve 15 ilçesindeki adaylarının tanıtımı için Uğur Mumcu Meydanı'nda düzenlenen açık hava programına katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Bu büyük birlikteliğe, millet aklına, Cumhur İttifakı'na fitne sokup, dünü konuşmak isteyenlere dönüp bakmayacağız. Önümüze, geleceğe, 2023'e, 2053'e, 2071'e bakacağız. Biz MHP ve AK Parti olarak Cumhur İttifakı ile tarihin içerisindeki kutlu yürüyüşümüzü sürdürmeye bakacağız." dedi.

Milletin 15 Temmuz sonrasında kardeş olduğunu ve ona da "Cumhur İttifakı" dediklerini anlatan Ünal, şöyle devam etti:

"Cumhur İttifakı bu milletin doğal mutabakatıdır, millet aklıdır. O yüzden biz 15 Temmuz'dan sonra 7 Ağustos Yenikapı mitingiyle yeni bir bilince, 16 Nisan referandumuyla bu milletin yeni bir hükümet sistemine kavuşmasına beraberce karar verdik. 24 Haziran'da ise beraberce hükümet sistemimizi değiştirdik ve hayata geçirdik. Birileri ısrarla bize dünü hatırlatıyor. Dün geçti gitti, 15 Temmuz milattır, 15 Temmuz'dan sonra kimin nerede durduğuna, istikametine, hedefine, derdine ve gayesine bakmak gerekir."

Ünal, Cumhur İttifakı'nın önemine değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu büyük birlikteliğe, millet aklına, Cumhur İttifakı'na fitne sokup, dünü konuşmak isteyenlere dönüp bakmayacağız. Önümüze, geleceğe, 2023'e, 2053'e, 2071'e bakacağız. Biz MHP ve AK Parti olarak Cumhur İttifakı ile tarihin içerisindeki kutlu yürüyüşümüzü sürdürmeye bakacağız. Biz bin yıldan beri bu topraklardayız, Sultan Alparslan ile başlayan bu hikaye, bu duygu, bu kardeşlik bugün bin yıl sonralara, çocuklarımızın daha bin yıl bu topraklar üzerinde yaşaması için, bugün bizim ne yaptığımız çok önemli. Yolumuz, istikametimiz, davamız, kavgamız bellidir."