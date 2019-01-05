Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü törenlerle kutlandı.

Atatürk Parkı'ndaki düzenlenen etkinlikler kapsamında, Vali Mahmut Demirtaş, 6. Mekanize Piyade Tümen ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Hakan Atınç, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ve diğer ilgililer Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Yağışlı hava nedeniyle Menderes Spor Salonu'nda devam eden etkinlikler kapsamında, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, törende yaptığı konuşmada, Adana'nın, milli mücadelenin ilham kaynağı olduğunu söyledi.

Sözlü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Kurtuluş Savaşı kazanıldıktan sonra 1926 yılında Adana'ya geldiğini anımsatarak, "Kentin kendisine ilham veren şehir olduğunu, yiğit insanların kendisini cesaretlendirdiğini ifade etmiş ve 'Bende bu vakayiin ilk teşebbüs hissi bu memlekette, bu güzel Adana'da vücut bulmuştur.' diyerek Adana'yı onurlandırmıştır, ecdadımızı şereflendirmiştir." diye konuştu.

Sözlü, kentin düşman işgalinden kurtuluşunu kutlayarak tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Konuşmaların ardından şiir okundu, halk oyunları gösterileri sunuldu, çeşitli yarışmalarda başarılı olanlara ödülleri verildi.

