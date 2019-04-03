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Adana'nın güzellikleri ziyaretçilerini bekliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2019 13:13 | Son Güncelleme

ADANA’nın tarihi ve doğal güzellikleri, Portakal Çiçeği Karnavalı için kente gelecek binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaretini bekliyor.

Adana'nın güzellikleri ziyaretçilerini bekliyor

Nuri PİR/ADANA, (DHA)- ADANA’nın tarihi ve doğal güzellikleri, Portakal Çiçeği Karnavalı için kente gelecek binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaretini bekliyor.
İlkbaharla birlikte sokaklarına yayılan portakal çiçeği kokuları, sıcak insanları, ılıman iklimi ile zengin mutfağının yanı sıra tarihi ve doğal güzellikleriyle dikkat çeken Adana’da, Portakal Çiçeği Karnavalı 7’nci kez "Nisan’da Adana’da" sloganıyla başladı.100’ün üzerinde eğlenceli etkinliklerin yanında çok sayıda kültürel ve sanatsal aktivitenin organize edileceği karnavalda 6 Nisan Cumartesi günü kostümlü grupların geçiş yapacağı kortej gerçekleştirilecek. Karnaval, 7 Nisan'da son bulacak.
İl Kültür ve Turizm Müdürü Sabri Tari, önceki karnavallarda kentin binlerce yerli ve yabancı turist ağırladığına dikkat çekerek, "Her yıl geliştirilerek devam eden Portakal Çiçeği Karnavalı, Adanamız’ın tarihi, turistik yerlerini ve kültürünü tanıtmak için de önemli bir fırsat. Tur şirketleri geniş kapsamlı programlar yaptı, bizler de turizm destinasyonları konusunda onlara destek verdik" dedi.
Kent ziyaretçilerinin keyifli vakit geçirebilecekleri bazı yerler şöyle:
Kent merkezi: Bebekli Kilise, Büyük Saat Kulesi, Tarihi Kız Lisesi, Müze Kompleksi, Ramazanoğlu Konağı, Sinema Müzesi, Yeşilçam Müzesi, Taşköprü, Tepebağ Evleri, Ulu Cami, Merkez Cami, Yağ Cami, Yeni Cami, Merkez Park, Eski Baraj
Aladağ ilçesi: Akören Ören Yeri, Kapuzbaşı Şelaleleri, Küp Şelaleleri, Meydan Kalesi
Ceyhan ilçesi: Kurtkulağı Kervansarayı, Sirkeli Höyüğü, Yılankale, Misis Köprüsü, Misis Mozaik Müzesi
Feke ilçesi: Feke Kalesi, Kara Kilise
Karaisalı ilçesi: Kapıkaya, Dokuzoluk, Çakıt Kanyonları, Kızıldağ Yaylası, Varda Köprüsü
Karataş ilçesi: Magarsus Antik Kent
Kozan ilçesi: Anavarza Antik Kent, Arıkan Konağı, Kozan Kalesi, Karasis Kalesi, Bucak Kalesi, Dağılcak Tabiat Parkı
Saimbeyli ilçesi: Saimbeyli Kalesi, Obruk Şelalesi
Tufanbeyli: Şar Antik Kenti
Yumurtalık ilçesi: Ayas Antik Kenti
Pozantı ilçesi: Belemedik Vadisi, Anahşa Kalesi

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Adana'nın güzellikleri ziyaretçilerini bekliyorAdana'nın güzellikleri ziyaretçilerini bekliyorAdana'nın güzellikleri ziyaretçilerini bekliyorAdana'nın güzellikleri ziyaretçilerini bekliyor

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