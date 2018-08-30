Adana'nın ilk 'Millet Bahçesi' ekimde açılacak

Nuri PİR-Can ÇELİK/ADANA, (DHA) - ADANA'nın Yüreğir ilçesindeki Seyhan Nehri kıyısında, 130 bin metrekare üzerinde yapımına devam edilen, kentin ilk 'Millet Bahçesi', ekim ayında açılacak. Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, bahçede piknik ve festival alanları, yürüyüş ile bisiklet yolları ve 3 bin ağaç olacağını belirterek, "Burası tam olarak bir yaşam alanı olacak" dedi. Adana'nın ilk 'Millet Bahçesi'nin Yavuzlar Mahallesi'nde, 130 bin metrekarelik alan üzerinde yapımı sürdürülürken, Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, şantiyede incelemelerde bulundu. Nehir kıyısına yapılan bahçede, ailelerin rahatça vakit geçirip, piknik yapabileceğini belirten Başkan Çelikcan, "Yürüyüş ve bisiklet yollarının yanı sıra gösterilerin yapılabileceği festival alanı da burada hizmete girecek. Ayrıca Cumhurbaşkanı'mızın da ifade ettiği gibi içinde emeklilerin verimli vakit geçirebileceği tesis ve kütüphane yapıyoruz" diye konuştu. Adana halkının 'Millet Bahçesi'nde eğlenceli saatler geçirebileceklerini kaydeden Çelikcan, "Gördüğünüz gibi Seyhan Nehri'nin hemen kıyısındayız. Adana'mızın sembollerinden olan Merkez Camii buranın manzarası. Yani burası tam olarak bir yaşam alanı olacak. Tesisler tamamen ücretsiz hizmet verecek. Ayrıca merkezi olmasından dolayı ulaşım da çok kolay olacak. Kenar mahallelerden de zaman zaman vatandaşlarımızı buraya servisle getireceğiz" dedi. Projeyle Adana'ya ilk 'Millet Bahçesi'nin yapıldığını dile getiren Başkan Çelikcan, alanda eğlence araçları 'deniz feneri' ile 'zipcoaster'ın da olacağını kaydetti. Aileler dinlenirken, çocuklarının da gün boyu bahçede eğleneceğini belirten Çelikcan, "3 bin ağacın yer alacağı bahçemiz, ekim ayında hizmete açılacak" diye konuştu.



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