Adana'nın İmamoğlu ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, MHP adayı Gazi Adamhasan kazandı.

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde belediye başkanlığını MHP adayı Gazi Adamhasan kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Gazi Adamhasan 7 bin 520, CHP adayı Kasım Karaköse 7 bin 155, Diğer adayı 2 bin 990 oy aldı.

-Adamhasan'ın özgeçmişi-

Gazi Adamhasan, 1964 tarihinde Adana İli Cerenli köyünde dünyaya geldi.1987-1988 Adana Sağlık Meslek Lisesi tamamlama programını bitirdi. 2000-2004 Ankara Gevher Nesibe Sağlık Eğitim Endüstri Laboratuar Bölümünden mezun oldu. Daha sonra, İnönü Üniversitesi Lisans tamamlama eğitimini alarak üniversite eğitimini tamamladı. Çeşitli devlet kuruluşlarında teknik personel ve yönetici olarak çalışan Adamhasan, evli ve 2 çocuk babasıdır.

