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Adana'nın Karaisalı ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, MHP adayı Saadettin Aslan kazandı.

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 21:56 | Son Güncelleme

Adana'nın Karaisalı ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, MHP adayı Saadettin Aslan kazandı.

Adana'nın Karaisalı ilçesinde belediye başkanlığını MHP adayı Saadettin Aslan kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Saadettin Aslan 8 bin 258, İYİ Parti adayı Veli Durak 3 bin 137, Diğer adayı bin 355 oy aldı.

-Aslan'ın öz geçmişi

Saadettin Aslan, 1969 yılında Karaisalı'da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimlerini Karaisalı'da tamamladı. 1992 yılında Çukurova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Ziraat Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu.

Aslan, mezun olduktan sonra kendine ait iş yerinde çalışma hayatına devam etti. Aktif siyasetin içerisinde olan Aslan, 2014 yerel seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)'nin Karaisalı İlçe Belediye Başkan Adayı oldu ve kazandı. Karaisalı ilçesinde ikamet eden Aslan, evli ve 3 çocuk babasıdır.

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