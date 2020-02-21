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  4. Adana’nın kuzey ilçesinde eşsiz kar manzarası havadan görüntülendi

Adana’nın kuzey ilçesinde eşsiz kar manzarası havadan görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2020 10:40 | Son Güncelleme

Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde yer alan Roma ve Bizans dönemi eserlerinden günümüze taşınan Şar Antik Kent’i yoğun kar yağışlarının ardından beyaz gelinlik giydi. Eşsiz bir manzarayla doğa ile tarihin buluştuğu ilçede, muhteşem manzara gün yüzüne çıktı.

Tufanbeyli ilçesinin kuzey ucunda yer alan Kayseri ili sınırına birkaç kilometre uzaklıktaki uzaklıktaki Şar Antik Kenti, Hitit, Roma ve Bizans dönemi eserleri ile yoğun kar yağışı sonrası dronla görüntülendi. Doğa ve tarihin bir araya geldiği görüntülerde Binboğa Dağları ve Batı Toroslar’ın devamı olan Tahtalı Dağlarındaki kar manzarası ve cami kubbelerinin aynı karede yer aldığı ilçe beyaz gelinliği ile görsel kış şöleni sunuyor.

Fotoğraf, doğa ve tarih tutkunlarının son yıllarda gözdesi olmaya aday olan ilçede sıra dağlarda yükselen kar, akarsuların karla buluştuğu dere yatağı ve ilçede Tufanbeyli Belediyesi tarafından karlarla kaplı yolların açılma çalışmaları havadan çekildi.

İlçede yer alan ve günümüze kadar gelen tarihi Şar Antik Kentindeki kar manzarası görenleri kendine hayran bıraktı.
Tufanbeyli Belediye Başkanı Remzi Ergü ilçenin dört mevsim ayrı güzel olduğunu ifade ederek tarih doğa tutkunlarını ilçeye davet etti.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
adana Tufanbeyli şar antik kenti

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