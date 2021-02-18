YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana’nın kuzeyinde karla mücadele

Adana’nın kuzeyinde karla mücadele

18.02.2021 13:52 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’nın Kuzey ilçelerinde kar yağışı yoğunlaşırken, ulaşımda sorun yaşanmaması için Büyükşehir ekipleri yolları açık tutuyor.Adana Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Yol Şube Müdürlüğü ekipleri başta Pozantı olmak üzere kuzey ilçelerinde ve köylerde karla mücadeleyi aralıksız sürdürüyor.

Adana’nın Kuzey ilçelerinde kar yağışı yoğunlaşırken, ulaşımda sorun yaşanmaması için Büyükşehir ekipleri yolları açık tutuyor.
Adana Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Yol Şube Müdürlüğü ekipleri başta Pozantı olmak üzere kuzey ilçelerinde ve köylerde karla mücadeleyi aralıksız sürdürüyor. Kar yağışından yoğun olarak etkilenen ilçelerde 2 gündür aralıksız çalışma sürdüren ekipler, köylerin ilçeler ile bağlantısında süreklilik sağlamak için çaba harcarken, kar küremesi ve tuzlama yapıyor. Kırsal mahalleler ile köylerin ilçe ile bağlantısının kopmaması için çalışan ekipler her an teyakkuzda bekliyor. Pozantı, Tufanbeyli, Saimbeyli, Aladağ, Feke ve Kozan’da yoğun çalışma sürdüren ekipler, greyderler yardımıyla yolları açık tutarken, havanın sıfırın altına düşmesinden kaynaklanan buzlanmaya karşı da tuzlama çalışmaları gerçekleştiriyor.

Kapalı yol bulunmuyor
Kırsaldaki köy ve mahallelerin ilçelerle yol bağlantısını sağlayan ekipler kuzey ilçe merkezlerinde de çalışmalarını aralıksız yürütüyor. İlçelerde vatandaşların yoğun kış şartlarında rahat etmesi için çaba harcayan ekipler, cadde ve sokaklardaki karı küreyerek tuzlama çalışmasını sürdürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Süpürge devi Türkiye pazarına girdi!Süpürge devi Türkiye pazarına girdi!
Balık tutarken elektriğin akımına kapıldıBalık tutarken elektriğin akımına kapıldı
1/

Adana Namaz Vakitleri 18 Şubat Perşembe

İmsak
05:57
Sabah
07:17
Öğle
12:58
İkindi
16:00
Akşam
18:28
Yatsı
19:43

Adana Nöbetçi Eczaneler18 Şubat Perşembe

Aylin Eczanesi
Seyhan
Biricik Eczanesi
Seyhan
Çağdaş Eczanesi
Seyhan
Dumlupınar Eczanesi
Seyhan
Güneş Eczanesi
Seyhan
Öznur Eczanesi
Seyhan
Pırıl Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Eskişehir'de karı koca ve 4 yaşındaki çocukları evlerinde bıçaklanmış olarak ölü bulundu

Eskişehir'de karı koca ve 4 yaşındaki çocukları evlerinde bıçaklanmış olarak ölü bulundu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Kar yağışları balık tezgahlarını etkiledi

Kar yağışları balık tezgahlarını etkiledi

Çetindağ, “Bizim sabrımızı denemesinler”

Çetindağ, “Bizim sabrımızı denemesinler”

Samsunspor, İstanbul'dan avantajlı skorla dönmek istiyor

Samsunspor, İstanbul'dan avantajlı skorla dönmek istiyor

Diğer Haberler

Öğrenciler tarihi boyayarak öğrenecek

Öğrenciler tarihi boyayarak öğrenecek

Adana’nın kuzeyinde karla mücadele

Adana’nın kuzeyinde karla mücadele

Vali Elban: "Bağımlılıkla mücadelede her kurumumuza ayrı görevler düşüyor"

Vali Elban: "Bağımlılıkla mücadelede her kurumumuza ayrı görevler düşüyor"

Teknik direktör Emrah Bayraktar, Adanaspor'u daha mücadeleci takım yapma hedefinde:

Teknik direktör Emrah Bayraktar, Adanaspor'u daha mücadeleci takım yapma hedefinde:

Adana'da çaldıkları motosikletle 3 kapkaça karışan iki kardeşten biri tutuklandı

Adana'da çaldıkları motosikletle 3 kapkaça karışan iki kardeşten biri tutuklandı

Emekli olan 36 yıllık zabıta memurunu mesai arkadaşları uğurladı

Emekli olan 36 yıllık zabıta memurunu mesai arkadaşları uğurladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.