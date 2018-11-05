Adana'nın sağlık altyapısı güçleniyor

Adana'da yapımı tamamlanan Yüreğir Karşıyaka Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, hasta kabulüne başladı.

Vali Mahmut Demirtaş, merkez Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi'nde hizmete giren merkezi ziyaret etti, İl Sağlık Müdürü Ahmet Özer ile yetkililerden bilgi aldı.

Demirtaş, yaptığı açıklamada, kentte Bakanlığa bağlı merkezlerde 137 diş üniti olduğunu belirtti.

Yeni merkezin kente ağız ve diş sağlığı konusunda önemli hizmet vereceğine inandığını ifade eden Demirtaş, "Merkezde 52 ünit var. 30'u uzman diş hekimi 60 personelimiz bulunuyor. Sağlık konusunda hükümetimizin, Bakanlığımız çok ciddi yatırımları oldu. Bu en son yapılan yatırımlardan bir tanesi. Bundan sonra Yüreğir'deki vatandaşlarımızın daha uzaklara gitmeden hemen evlerinin yakınındaki bu hastaneden randevularını alarak bu hizmetlerden yaralanacağını düşünüyoruz. İnşallah Adana'nın bir sağlık üssü olacağını düşünüyorum. "

Demirtaş, hastanenin son derece modern alet ve cihazları barındırdığını, bina olarak da modern ve ferah bir ortam sunduğunu belirterek, 4 dönüm alan üzerinde kurulu 7 bin metrekare kapalı alana sahip hastanenin kısa sürede hizmete girmesinden mutluluk duyduklarını sözlerine ekledi.