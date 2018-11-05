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Adana'nın sağlık altyapısı güçleniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2018 14:11 | Son Güncelleme

Yapımı tamamlanan Yüreğir Karşıyaka Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi hasta kabulüne başladı - Vali Mahmut Demirtaş: "İnşallah Adana'nın bir sağlık üssü olacağını düşünüyorum"

Adana'da yapımı tamamlanan Yüreğir Karşıyaka Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, hasta kabulüne başladı.

Vali Mahmut Demirtaş, merkez Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi'nde hizmete giren merkezi ziyaret etti, İl Sağlık Müdürü Ahmet Özer ile yetkililerden bilgi aldı.

Demirtaş, yaptığı açıklamada, kentte Bakanlığa bağlı merkezlerde 137 diş üniti olduğunu belirtti.

Yeni merkezin kente ağız ve diş sağlığı konusunda önemli hizmet vereceğine inandığını ifade eden Demirtaş, "Merkezde 52 ünit var. 30'u uzman diş hekimi 60 personelimiz bulunuyor. Sağlık konusunda hükümetimizin, Bakanlığımız çok ciddi yatırımları oldu. Bu en son yapılan yatırımlardan bir tanesi. Bundan sonra Yüreğir'deki vatandaşlarımızın daha uzaklara gitmeden hemen evlerinin yakınındaki bu hastaneden randevularını alarak bu hizmetlerden yaralanacağını düşünüyoruz. İnşallah Adana'nın bir sağlık üssü olacağını düşünüyorum. "

Demirtaş, hastanenin son derece modern alet ve cihazları barındırdığını, bina olarak da modern ve ferah bir ortam sunduğunu belirterek, 4 dönüm alan üzerinde kurulu 7 bin metrekare kapalı alana sahip hastanenin kısa sürede hizmete girmesinden mutluluk duyduklarını sözlerine ekledi.

- Kentte düğünlerde silah sıkılması

Demirtaş, bir gazetecinin "Düğünlerde silah sıkılmasının önlenmesi konusunda Valilik olarak ekstra projeniz var mı? Ne şekilde mücadele ediliyor?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Kamuoyunu çok ciddi bir şekilde bilgilendirdik. Hem basın yoluyla hem kaymakamlıklarımız, güvenlik kuvvetlerimiz aracılığıyla vatandaşı bilgilendiriyoruz. Tüm muhtarlıklara yazı yazdık. Kesinlikle düğünlerde böyle bir şeyin yapılmaması konusunda vatandaşlarımızı uyarıyoruz. Vatandaşlarımızdan insanlarımızın sağlığını düşünerek böyle bir şeye tevessül etmemelerini önemle rica ediyoruz. Bundan sonra böyle bir şey olursa çok kararlı bir şekilde üzerine gideceğiz ve kesinlikle kimseye müsaade etmeyeceğiz. Gereken ceza neyse vereceğiz. "

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Anahtar Kelimeler:
adana Yüreğir Karşıyaka Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

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