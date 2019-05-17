Adana'nın sahil kesimlerinde karpuz hasadı başladı

Nuri PİR- Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA) - ADANA'nın sahil kesimlerinde turfanda karpuz hasadı başladı.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin ile çeşitli kurum temsilcileri Karataş İlçesi’ndeki Bahçe Mahallesi’nde karpuz hasadı yapılan bir tarlada incelemelerde bulundu. Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, Adana karpuzuna ilginin yoğun olduğunu belirterek, “İran’dan gelen karpuzların sapları kuru fakat bizimkiler taze ve yeşil haldedir. Tüketicilerimiz sapına, aromasına ve canlı rengine baktığı zaman Adana karpuzunu diğerlerinden kolayca ayırt edebilir” dedi.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş da Türkiye’de üretilen 4 milyon ton karpuzun 1 milyon tonunun Adana’da yetiştirildiğini belirtti ve şunları söyledi:

"Ürettiğimiz karpuzlar buradan Anadolu’ya ve yurt dışına ihracata gidiyor. Verimin güzel olduğunu düşünüyoruz. Aroması çok güzel ve lezzetli bir karpuz. İnşallah Adanalılar Ramazan ayında karpuzun doya doya tadına varır. Fiyatlar da 2- 2,5 TL civarında. Çiftçilerimizin de memnun olduğu bir fiyat. Adana karpuzunu markalaştırmak için başvurumuz oldu. Bu sene sonuçlanacağını düşünüyoruz. Adana karpuzunu markalaştıracağız."