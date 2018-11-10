Adana'nın 'Şalgamcı Ablası' mesleğe devam ediyor

Can ÇELİK ADANA,(DHA) ADANA'da Şalgamcı Abla olarak bilinen Nesrin Hitay (45), yaklaşık 35 senedir aynı yerde şalgam suyu satarak geçimini sağlıyor. Merkez Seyhan ilçesi Çakmak Caddesi üzerindeki babasının açtığı iş yerinde şalgam satmaya devam eden Nesrin Hitay, 10 yaşında bu işe başladığını ve yaklaşık 35 senedir hiç kopmadığını söyledi. Hitay, Babamız bize bu mesleği bıraktı, biz de bunun değerini bildik. Kardeşlerimin de yardımıyla burada yıllardan beri bu işi yapıyorum. Sevgimi de kattığım için kalıcı olmayı başardım dedi. Şalgamın birçok faydası da olduğunu belirten Hitay, şöyle konuştu Şalgamın birçok faydası var. Adanalılar da bunu bildiği için ve iyi yapılan şalgamı sevdiği için bizi tercih ediyorlar. Faydalarından örnek verecek olursak mesela şalgamı bol acılı yaptığınız takdirde grip hastalığına çok iyi geliyor. Bundan dolayı kış aylarında da boca tüketiliyor. İçinde A ve C vitamini olduğundan dolayı yüksek derecede enerji veriyor. Şalgamı çok sevdiğini ve acılı içmeyi tercih ettiğini belirten Emine Sarı (25) ise, Şalgam suyunu özellikle şalgamcı ablada içiyorum çünkü çocukluğumdan itibaren buraya alıştım. Zaten şalgamın en iyisi Adana?da yapılır. Bundan dolayı sık sık şalgam içiyorum dedi. ADIMI PEK BİLMEZLER Adana'da bu mesleği yapan çok az sayıda kadın olduğunu ve bu işe yıllarını verdiği için kent halkı tarafından tanındığını belirten Hitay, Çocukluğumdan beri burada olduğum için insanlar artık tanıyorlar beni. Sağ olsunlar seviyorlar da. Ben de Adana insanını çok seviyorum. Adımı pek bilmezler. Bana 'Şalgamcı Abla' diye hitap ederler. Hadi ablamıza gidelim de şalgam içelim derler. Bir işi severek yaparsanız başarı kendiliğinden geliyor diye konuştu.

