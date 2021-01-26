HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Adana’nın Seyhan İlçesi Akkapı mahallesinde bulunan bir mobilya atölyesinde yangın çıktı. Alevler tüm atölyeyi sararken üst katında bulunan iki eve de sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.

Adana’nın Seyhan İlçesi Akkapı mahallesinde bulunan bir mobilya atölyesinde yangın çıktı. Alevler tüm atölyeyi sararken üst katında bulunan iki eve de sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.

26.01.2021 00:22 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’nın Seyhan İlçesi Akkapı mahallesinde bulunan bir mobilya atölyesinde yangın çıktı.

Adana’nın Seyhan İlçesi Akkapı mahallesinde bulunan bir mobilya atölyesinde yangın çıktı. Alevler tüm atölyeyi sararken üst katında bulunan iki eve de sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü yıldızdan olay yaratan paylaşım! Ünlü yıldızdan olay yaratan paylaşım!
Hz. Muhammed'e hakaret etmişti! Başsavcılık harekete geçtiHz. Muhammed'e hakaret etmişti! Başsavcılık harekete geçti
50 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 50?50 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 50?
1/

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

25 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

25 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

AB'den aşı teslimatını geciktiren AstraZeneca'ya tepki

AB'den aşı teslimatını geciktiren AstraZeneca'ya tepki

Kasığına kadar inen dövmesini göstermek isterken...

Kasığına kadar inen dövmesini göstermek isterken...

Başını örtüp, Arapça konuştu

Başını örtüp, Arapça konuştu

Tarihi görüşme sona erdi! İlk açıklama geldi

Tarihi görüşme sona erdi! İlk açıklama geldi

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Herkes memleketinde yaşasa en kalabalık il hangisi olurdu?

Herkes memleketinde yaşasa en kalabalık il hangisi olurdu?

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

148 TL'lik hesaba 10 bin TL bahşiş bıraktı

148 TL'lik hesaba 10 bin TL bahşiş bıraktı

İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Özlem Gürses, sosyal medyayı salladı

Özlem Gürses, sosyal medyayı salladı

Diğer Haberler

Adana'da mobilya atölyesinde korkutan yangın

Adana'da mobilya atölyesinde korkutan yangın

Yaşlı adam 30 yıllık hayat arkadaşını tüm mücadelesine rağmen kurtaramadı

Yaşlı adam 30 yıllık hayat arkadaşını tüm mücadelesine rağmen kurtaramadı

Sosyal medya hesabından Hz. Muhammed'e hakaret etmişti! Başsavcılık harekete geçti

Hz. Muhammed'e hakaret etmişti! Başsavcılık harekete geçti

Dalaman'da 16 kaçak göçmen kurtarıldı

Dalaman'da 16 kaçak göçmen kurtarıldı

Saldırıya uğrayan gemide hayatını kaybeden mühendisin ailesi konuştu

Saldırıya uğrayan gemide hayatını kaybeden mühendisin ailesi konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.