Adana’nın Seyhan İlçesi Akkapı mahallesinde bulunan bir mobilya atölyesinde yangın çıktı. Alevler tüm atölyeyi sararken üst katında bulunan iki eve de sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.
Adana’nın Seyhan İlçesi Akkapı mahallesinde bulunan bir mobilya atölyesinde yangın çıktı. Alevler tüm atölyeyi sararken üst katında bulunan iki eve de sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.
Adana’nın Seyhan İlçesi Akkapı mahallesinde bulunan bir mobilya atölyesinde yangın çıktı.
Adana’nın Seyhan İlçesi Akkapı mahallesinde bulunan bir mobilya atölyesinde yangın çıktı. Alevler tüm atölyeyi sararken üst katında bulunan iki eve de sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.