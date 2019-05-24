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Adana'nın turfanda karpuzu, Türkiye'ye dağıtılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2019 09:57 | Son Güncelleme

ADANA'da turfanda karpuzun hasadı geç başladı.

Adana'nın turfanda karpuzu, Türkiye'ye dağıtılıyor

Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA)- ADANA'da turfanda karpuzun hasadı geç başladı. Çiftçiler, yağışlar nedeniyle erkenci karpuzun girdi maliyetlerinin arttığını söyledi.
Türkiye'de üretilen yaklaşık 4 milyon ton karpuzun yüzde 20'sinin yetiştirildiği Adana'da, bu yıl yaklaşık 145 bin dekarda dikim yapıldı. Marketlerde kilosu 3-5 lira arasında değişen fiyatla satılan turfanda karpuz, bu sezon piyasaya normalinden yaklaşık 20 gün sonra çıktı. Karataş ilçesindeki Bahçe Mahallesi’nde kumlu topraklarda yetişen ve tarlada kilosu 1 lira 90 kuruşa satılan karpuzlar, Türkiye’nin dört bir yanına gönderilmeye başlandı.
15-20 GÜN GECİKTİ
Bahçe Mahallesi'nde uzun yıllardır karpuz yetiştiriciliği yapan Cevdet Deveci, "Erkenci karpuz aralık ayında başlayıp mat ayında sonlanır. Bu sene ki iklim şartlarından dolayı biz o erkenciliği yakalayamadık. Neden yakalayamadık; yağmurun fazla yağması, yağmurun engel olması sonradan ektiğimiz karpuzlarla birlikte yetişti. O da iklimden dolayı bir yoluna koyamadık. Mayıs'ın 5’inde 10’unda yetişmesi gerekirken geçen sene 2-3 Mayıs’ta toplamaya başladık. Ama bu sezon 10-15 Mayıs’a kadar dayandı. 15’inde kırım oldu en azından geçen seneden bir 15-20 gün sonra çıktı" dedi.
Nedim Deveci ise girdi maliyetlerinin bu sene fazla olduğunu, geçen yıl 7 TL'ye aldıkları örtülerin bu sene 14-15 TL'lere aldıklarını, bunun çiftçiye maliyeti yükselttiğini kaydetti.

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Adana'nın turfanda karpuzu, Türkiye'ye dağıtılıyorAdana'nın turfanda karpuzu, Türkiye'ye dağıtılıyorAdana'nın turfanda karpuzu, Türkiye'ye dağıtılıyorAdana'nın turfanda karpuzu, Türkiye'ye dağıtılıyor

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