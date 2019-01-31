IHAAW204002-ASA/31-01-2019

- Adana’nın Yüreğir ilçesinde meydana gelen kazada ölü ve çok sayıda yaralı olduğu bildirildi. Bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

31.01.2019 20:40:02 TSI

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