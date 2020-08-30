Adanaspor, Ömer Çiçek'i renklerine bağladı

Kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Ömer Çiçek'in transfer edildiği bildirildi.
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