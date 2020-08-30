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Adanaspor, Ömer Çiçek'i renklerine bağladı

ADANASPOR HABERLERİ  | 30.08.2020 20:54 | Son Güncelleme

TFF 1. Lig takımlarından Adanaspor, orta saha oyuncusu Ömer Çiçek'i transfer etti.

Adanaspor, Ömer Çiçek'i renklerine bağladı

Kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Ömer Çiçek'in transfer edildiği bildirildi.

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