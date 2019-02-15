HABER

Adana’ya kokain getiren uzman çavuş tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.02.2019 08:57 | Son Güncelleme

Adana polisi durduğu bir otomobilde 1 kilo kokain ele geçirirken 1’i uzman çavuş 6 zanlı yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesi D-400 karayolunda seyreden ve bir otomobilde uyuşturucu sevk edildiği istihbaratına ulaştı.

Adana’ya kokain getiren uzman çavuş tutuklandı

Adana polisi durduğu bir otomobilde 1 kilo kokain ele geçirirken 1’i uzman çavuş 6 zanlı yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesi D-400 karayolunda seyreden ve bir otomobilde uyuşturucu sevk edildiği istihbaratına ulaştı. Bunun üzerine polis karayolunda önlem aldı. Polis şüpheli otomobili durdurup yaptığı aramada 1 kilo kokain ele geçirdi. Otomobilde bulunan C.Z. adlı uzman çavuş ile yanında bulunan F.A. gözaltına alındı. Zanlılar emniyete getirilerek sorguya alındı. Polis zanlıların kokaini Adana’ya getirerek burada satacağını belirlerken, bu zanlılarla bağlantılı olduğu değerlendirilen 4 şüpheli daha gözaltına alındı.
Bu arada polis, Barbaros Mahallesi’ne yaptığı operasyonda ise skunk ele geçirerek 1 kişiyi gözaltına aldı.
Toplam 7 zanlı emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan uzman çavuş C.Z. ve arkadaşı F.A. tutuklanırken diğer 5 kişi adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Adana’ya kokain getiren uzman çavuş tutuklandı

Adana’ya kokain getiren uzman çavuş tutuklandı

Adana’ya kokain getiren uzman çavuş tutuklandı

Adana’ya kokain getiren uzman çavuş tutuklandı

Yok böyle uğurlama! Emekliye ayrılan öğretmenin aracını streçledilerYok böyle uğurlama! Emekliye ayrılan öğretmenin aracını streçlediler
Ümraniye’de servis midibüsü ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralıÜmraniye’de servis midibüsü ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı
Beşiktaş’ta hızını alamayan otomobil 3 araca çarptı: 4 yaralıBeşiktaş’ta hızını alamayan otomobil 3 araca çarptı: 4 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Trump, 'ulusal acil durum' ilan edecek

Trump, 'ulusal acil durum' ilan edecek

Saddam'ın torunu Irak'ı nasıl terk ettiklerini anlattı

Saddam'ın torunu Irak'ı nasıl terk ettiklerini anlattı

Ünlü şarkıcının Sevgililer Günü paylaşımı olay oldu!

Ünlü şarkıcının Sevgililer Günü paylaşımı olay oldu!

Avrupa Ligi'ne damga vuran maç!

Avrupa Ligi'ne damga vuran maç!

Kan donduran olay! Babasını boğazından bıçaklayarak öldürdü

Kan donduran olay! Babasını boğazından bıçaklayarak öldürdü

Soylu: Ankara Büyükşehir'e Kılıçdaroğlu'nun adımını attırmayın

Soylu: Ankara Büyükşehir'e Kılıçdaroğlu'nun adımını attırmayın

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

İzmir’de iğrenç olay! Babasının cezalandırılmasını istedi

İzmir’de iğrenç olay! Babasının cezalandırılmasını istedi

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

Atatürk Havalimanı'nda çok acı olay!

Atatürk Havalimanı'nda çok acı olay!

Korkunç detaylar: Ağır istismarda bulunup boynunu kırdılar

Korkunç detaylar: Ağır istismarda bulunup boynunu kırdılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Banka müdürüne silahlı saldırı

Banka müdürüne silahlı saldırı

Sahte şeyhe bir dava daha! 'Arka odada yalnızdık, kendisini taciz ettirdi'

Şahte şeyhle ilgili flaş gelişme! 'Taciz ettirdi...'

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şokunu yaşadılar

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...

Baba ile oğlunun ağlatan kavuşması

Baba ile oğlunun ağlatan kavuşması

Kan donduran sözler: Spermlerimin nasıl tespit edildiğini bilemiyorum

Spermlerimin nasıl tespit edildiğini bilmiyorum

Vahşet! Her yerde aranıyordu, cesedi parçalanarak torbalara konulmuş

Vahşet! Her yerde aranıyordu, parçalanarak torbalara konulmuş

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.